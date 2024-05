Spis treści: 01 Co oznacza czyszczenie pamięci telefonu?

02 Jak wyczyścić pamięć w telefonie z Androidem?

03 Czy wyczyszczenie pamięci przyspieszy telefon?

Co oznacza czyszczenie pamięci telefonu?

Czyszczenie pamięci telefonu to nic innego, jak pozbywanie się niepotrzebnych plików zapisanych w naszym smartfonie z Androidem. Po dłuższym czasie korzystania z telefonu, w pamięci znajdować się może wiele niepotrzebnych rzeczy, które zajmują cenne miejsce i negatywnie wpływają na pracę urządzenia.

Mogą to być zarówno nieużywane aplikacje, jak i masa innych plików, które równie dobrze można usunąć. Mowa tu o wielu podobnych do siebie zdjęciach, zapisanych obrazkach, plikach aktualizacji czy pobieranych dokumentach, o których po czasie zapominamy. Pojedynczy plik może i waży niewiele, ale setki takich cyfrowych śmieci wpływają na działanie telefonu. Android działa wolno, staje się nieresponsywny i korzystanie z niego irytuje. Dlatego warto zabrać się za sprzątanie.

Jak wyczyścić pamięć w telefonie z Androidem?

Na całe szczęście czyszczenie telefonu z Androidem jest dość proste, choć może być czasochłonne. Warto zacząć od skasowania aplikacji, których nie używamy. Możemy zrobić to ręcznie z poziomu menu lub pulpitu. Wreszcie należy przejść do opcji Ustawienia, a następnie Pamięć wewnętrzna. To tam znajdziemy szczegółową listę plików z informacją o tym, ile miejsca zajmują w naszym telefonie. Widać, które z nich najbardziej obciążają pamięć wewnętrzną, a także jaka kategoria danych zajmuje sporo gigabajtów. Mogą to być zdjęcia, filmy w wysokiej jakości i nie tylko.

Naciskamy opcję Zwolnij miejsce, co przeniesie nas do menadżera plików. Aplikacja zwróci naszą uwagę na duplikaty zdjęć, nieużywane programy i pliki, które warto usunąć. Wskazujemy dane do skasowania i telefon pozbędzie się niepotrzebnych śmieci. W ten sposób możemy szybko wyczyścić pamięć w telefonie z Androidem.

Czy wyczyszczenie pamięci przyspieszy telefon?

Okazuje się, że czyszczenie pamięci w telefonie może pomóc, ale nie jest ostateczną receptą na wszystkie problemy. Jasne, telefon z wyczyszczoną pamięcią może działać lepiej, będzie się rzadziej zawieszał i jego ogólna wydajność wzrośnie. Nie oznacza to jednak, że będzie tak za każdym razem.

Czasami nasz Android jest już po prostu stary, a co za tym idzie nie będzie cieszył się taką samą wydajnością, jak świeżo po zakupie. Wówczas ratowanie go poprzez usuwanie plików niekoniecznie musi przynieść oczekiwane rezultaty.