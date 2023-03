PIN w telefonie. Jak sprawdzić, jak zmienić, jak wyłączyć?

Spis treści: 01 Jak zmienić PIN w telefonie z Androidem?

02 Jak zmienić PIN w iPhonie?

03 Może lepiej wyłączyć PIN w telefonie?

04 Przed czym chroni PIN w telefonie?

Jak zmienić PIN w telefonie z Androidem?

Kod PIN to ciąg od 4 do 8 cyfr. Jest to jeden z najstarszych sposobów zabezpieczania ekranu blokady telefonu komórkowego. W dowolnym momencie można w łatwy sposób zmienić cyfry kodu zabezpieczającego.

Jak zmienić PIN w telefonie z Androidem? W tym celu należy z menu urządzenia wybrać opcję "Ustawienia", następnie przejść do sekcji "Bezpieczeństwo" i kliknąć "Blokadę ekranu".

Aby zmienić PIN w telefonie, konieczna będzie weryfikacja aktualnym szyfrem. Po jego wpisaniu można ustawić nowy PIN i zatwierdzić taki wybór.

Jak zmienić PIN w iPhonie?

Zmiana ustawień kodu weryfikacyjnego jest także możliwa na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS. Jak zmienić PIN w iPhonie? W tym celu należy przejść do opcji "Ustawienia", następnie wybrać "Face ID" (albo "Touch ID") i kod.



Zmiany hasła może dokonać tylko osoba, która zna aktualny kod zabezpieczający. Przed ustawieniem nowego kodu PIN w iPhonie, podobnie jak w telefonie z Androidem, trzeba wpisać stare hasło.



Reklama

Może lepiej wyłączyć PIN w telefonie?

Możliwe jest także całkowite wyłączenie kodu PIN w telefonie. Należy postępować jak przy zmianie kodu PIN, z tą różnicą, że po przejściu do "Ustawień", a następnie opcji "Zabezpieczenia", trzeba wybrać "Blokadę karty SIM" (w przypadku chęci rezygnacji z blokady karty SIM).

Można także całkowicie zrezygnować z zabezpieczeń blokady ekranu. Wówczas, urządzenie będzie odblokowywane za pomocą pociągnięcia palcem po ekranie. Niekiedy decyzja o wyłączeniu kodu weryfikacyjnego podyktowana jest na przykład obawą, że użytkownik w stresowej sytuacji zapomni, jakie cyfry należy wpisać, aby odblokować urządzenie. Warto jednak dokładnie ten krok rozważyć i dowiedzieć się, przed czym chroni PIN w telefonie.

Przed czym chroni PIN w telefonie?

Kod PIN chroni przed tym, aby z telefonu korzystały przypadkowe osoby. Nie chodzi tylko o dostęp do możliwości wykonywania połączeń. W dzisiejszych czasach na urządzeniach przenośnych, w tym także na telefonach komórkowych, zapisanych jest wiele poufnych i cennych danych.

Są to nie tylko numery telefonów i dane kontaktowe do bliższych i dalszych znajomych czy historie konwersacji tekstowych, lecz także zdjęcia, notatki, prywatne pliki, nierzadko hasła.

Co się stanie, jeśli urządzenie bez dodatkowych zabezpieczeń trafi w ręce przypadkowej osoby? Jeśli osoba ta będzie uczciwa, prawdopodobnie pójdzie na policję i przekaże znaleziony telefon funkcjonariuszom. Jednak jeśli telefon został skradziony, to złodziej otrzyma dostęp do jego pełnej zawartości. Taka osoba może również zalogować się na konto użytkownika w serwisach społecznościowych i się pod niego podszywać.

W trosce o lepszą ochronę urządzenia, oprócz kodu weryfikacyjnego karty SIM, warto dodatkowo rozważyć także ustawienie blokady ekranu telefonu. W tym przypadku można skorzystać z kilku opcji.

Są to PIN, symbol oraz hasło. W najnowszych modelach telefonów komórkowych dostęp do urządzenia można zabezpieczyć także odciskiem palca lub włączając opcję rozpoznawania twarzy.