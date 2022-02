Ostatnio odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie smartfonów w tym roku Lider sprzedaży telefonów komórkowych Samsung, zaprezentował serię swoich najnowszych flagowców. W tym roku możemy liczyć na powtórkę z zeszłego roku i jeszcze poprzedniego, gdyż ponownie konsumentom zaprezentowano trzy urządzenia. Są nimi S22, S22 Plus i S22 Ultra.

Popularny kanał na YouTubie PKBreviews udostępnił nagranie z testów wytrzymałościowych najnowszych flagowców Samsunga. W tym celu włożył smartfon do wody, a później przejechał po nim samochodem. Wyniki eksperymentu zaskakują.

Samsung S22 Ultra uzyskał certyfikat wodo i pyłoszczelności IP68. Oznacza to, że urządzenie jest chronione przed zalaniem nawet silnym strumieniem wody. By sprawdzić rzeczywistą wodoszczelność urządzenia, tester wsadził je do pojemnika z wodą. Samsung S22 Ultra przetrwał minutę w wodzie bez żadnych oznak zalania. Po wyciągnięciu urządzenie pozostawało w pełni sprawne.

Następny był test odporności na zarysowania. Tutaj smartfon poradził sobie rewelacyjnie, choć z jakiegoś powodu ekran S22 Ultra było dużo łatwiej zarysować niż standardowego S22. To dziwne, bo oba urządzenia są chronione przez Gorilla Glass Victus+. W przypadku S22 Ultra pierwsze zarysowania pokazały się już podczas testów 6 i 7 stopnia w skali twardości Mohsa. W przypadku S22 jakiekolwiek zarysowanie zobaczyliśmy dopiero na 8 stopniu.

Urządzenie zostało stworzone w dużej mierze z metalu. Obiektywy aparatu zostały otoczone metalowymi okręgami i podobnie jak wyświetlacz zostały zabezpieczone szkłem Gorilla Victus+. S22 Ultra jest też odporne na wszelkie próby wygięcia i złamania telefonu, więc bez obaw można go trzymać w tylnej kieszeni, a nawet na nim usiąść.

YouTuber postanowił przejechać flagowca Samsunga samochodem, by sprawdzić, czy to również przetrwa. Okazało się, że poza kilkoma dodatkowymi rysami na ekranie, S22 Ultra nie doznał żadnych większych uszkodzeń. Wytrzymałość urządzenia oceniono na 9,5/10, co powinno ucieszyć wszystkich, którzy czekają aż smartfon trafi do sklepów.