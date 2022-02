Niedawno byliśmy świadkami jednej z najgłośniejszych premier tego roku. Światowy lider sprzedaży smartfonów oficjalnie zaprezentował kolejne modele z popularnej linii flagowców. Podczas wydarzenia Unpacked, mogliśmy zobaczyć Samsunga S22, S22 Plus i S22 Ultra. Koreańskie przedsiębiorstwo postanowiło dodatkowo zareklamować swoje smartfony w specjalnym spocie.

Niemiecki oddział Samsunga udostępnił na YouTube spot reklamowy, w którym główną rolę pełni samotny pająk, który z utęsknieniem wypatruje towarzystwa w obiektywach Samsunga S22 Ultra. W tym roku koreański producent smartfonów postawił na konfigurację aparatów złożoną z pięciu obiektywów, które rzeczywiście mogą swoim designem przypominać pajęcze oczy.

Sam model w tym roku został przedstawiony jako kontynuacja uznanej serii Note. Z tego względu zaadaptował kilka rozwiązań ekskluzywnych dla tych smartfonów. Przede wszystkim S22 Ultra będzie posiadał wsparcie dla rysika S-Pen.

Seria S obejmuje jeszcze S22 i S22 Plus. W przypadku tych urządzeń producent poszedł w całkowicie inną stronę. Te dwa nowe flagowce są mniejsze od swoich zeszłorocznych wersji. Standardowa wersja S22 jest najmniejszym smartfonem od czasów S10e. W ostatnich latach ekrany S21 i S20 miały rozmiar 6,2 cala. Tegoroczny smartfon Samsunga został wyposażony w ekran o przekątnej 6,1 cala. Tym samym ostatni mniejszy od niego flagowiec Samsunga pojawił się w I kwartale 2019 roku.

Niestety, mniejszy rozmiar oznacza również mniej pojemną baterię. W S22 zastosowano ogniwo o pojemności 3700 mAh. To spadek w porównaniu do S21 i S20, które wykorzystywały o 300 mAh większe baterie. Podobna sytuacja ma spotkać S22 Plus, które skorzysta z akumulatora 4500 mAh. Jedynie wersja Ultra utrzyma poziom z zeszłego roku.

Wysokiej jakości wyświetlacz, szybsze ładowanie i doskonała jakość fotografii są mocnymi atutami przemawiającymi za zakupem smartfonów z serii S22. Jednak prawdziwą tajną bronią Samsunga jest wykorzystanie procesora Exynos 2200 ze zintegrowanym GPU Exclipse, opartym na architekturze AMD RDNA 2. Co pozwoliło na wprowadzenie rewolucyjnej technologii Ray Tracing do smartfonów.