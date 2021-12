Jeszcze niedawno byliśmy świadkami ciekawej rywalizacji o to, kto pierwszy wypuści smartfona ze Snapdragonem 8 gen 1. Przez długi czas faworytem było Xiaomi 12, lecz finalnie chińskiego flagowca wyprzedziła Motorola ze swoim Edge X30. Jak się teraz okazuje, Xiaomi może nie być nawet na drugim miejscu. To dość mocna porażka wizerunkowa chińskiego przedsiębiorstwa, które w zeszłym roku jako pierwsze zaprezentowało smartfona ze Snapdragonem 888.

Sky Li, założyciel Realme ogłosił na Twitterze, że premiera Realme GT 2 Pro odbędzie się 20 grudnia. Tym samym chiński producent dołączy do swojego portfolio smartfona napędzanego Snapdragonem 8 gen 1. Nowy procesor firmy Qualcomm został zaprezentowany pod koniec zeszłego miesiąca i oferuje 20 proc. wzrost wydajności względem poprzednika. Jest to jednak źródłem problemów, gdyż chipset wytwarza dużo ciepła i podczas intensywnego użytkowania doprowadza do przegrzewania się smartfonów.

Realme GT 2 Pro według nieoficjalnych danych będzie korzystać z 6,51 calowego wyświetlacza o rozdzielczości FHD+ ze wsparciem dla odświeżania ekranu o częstotliwości 120 Hz. Wcześniejsze zdjęcia urządzenia pokazały, że będzie ono korzystać z technologii UDC, czyli przedni aparat znajdzie się pod ekranem.

