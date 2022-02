28 lutego rozpocznie się Mobile World Congress, na którym najwięksi producenci urządzeń mobilnych będą mogli pokazać nowości branżowe. Przedsiębiorstwo Realme już zapowiedziało, że pierwszego dnia zaprezentuje "najszybszą na świecie technologię ładowania smartfonów".

Dotychczasowym liderem klasyfikacji jest Xiaomi, które jeszcze w zeszłym roku wprowadziło do wybranych modeli ładowanie o maksymalnej mocy 200W. Pozwala to na całkowite napełnienie baterii o pojemności 4000 mAh w zaledwie 8 minut! Realme rzuca wyzwanie konkurentowi i zapowiedziało, że ich technologia będzie jeszcze szybsza.

Nie wiadomo do końca, jakiej mocy będzie to "najszybsze na świecie ładowanie". Do tej pory w topowych modelach Realme pojawiały się co najwyżej ładowarki 125W UltraDART. Choć firma znacznie częściej oferuje szybkie ładowanie o niższej, choć i tak sporej mocy 65W.

Podobno redaktorom Gizmochina udało się pozyskać nową ładowarkę Realme jeszcze przed jej premierą. Portal podaje, że maksymalna moc wyjściowa urządzenia to 200W (20V i 10A), czyli tyle samo, ile zaprezentowało Xiaomi w zeszłym roku.

Nowa ładowarka to nie jedyne, z czym chińska firma przybędzie na Mobile World Congress 2022. Realme wykorzysta okazję, by wprowadzić na globalny rynek model GT2 Pro. Jednak nie ma co liczyć na to, że będzie obsługiwał nową, rekordowo szybką ładowarkę. W Chinach urządzenie zaprezentowano jeszcze na początku stycznia, zostało zaopatrzone w baterię o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy z maksymalną mocą 65W. Za wysoką wydajność Realme GT2 Pro odpowiada flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen 1.