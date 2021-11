Redmi Note 11 to hit. Xiaomi chwali się gigantyczną sprzedażą

Linia Redmi Note 11 została zaprezentowana w ubiegły czwartek (28 października), czyli niespełna tydzień temu, a już zdążyła pobić rekordy sprzedażowe. Trudno się dziwić, bo jak podkreślają eksperci od urządzeń mobilnych, w swojej cenie to królowie opłacalności.

Xiaomi chwali się, że zarobiło 300 milionów dolarów już po dwóch pierwszych minutach od otwarcia kanałów sprzedaży. Już w godzinę wykupiono ponad pół miliona smartfonów z serii Note 11. Tak naprawdę to dopiero początek, bo smartfony dopiero zaczną stawiać się popularne, gdy pojawią się w sklepach operatorów.

Dlaczego cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem? Ze względu na specyfikację i cenę. Redmi Note 11 Pro można dostać w Chinach już od 1599 juanów (ok. 1000 złotych) za konfigurację z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Tymczasem cena Redmi Note 11 Pro+ w wersji 6 GB/128 GB została ustalona na 1899 juanów (ok. 1185 złotych). A co ze zwykłym Redmi Note 11? Jego cena, jak zwykle jest bardzo niska. W Chinach można go mieć za 1199 juanów (ok. 760 złotych).

Redmi Note 11 Pro+ wyposażono w akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować z mocą nawet 120 W. Oznacza to, że w pełni można naładować baterię w zaledwie 15 minut. Tymczasem 11 Pro (bez plus) ładuje się wolniej, bo z mocą 67 W, ale za to oferuje pojemniejszy akumulator 5160 mAh.

Zarówno 11 Pro, jak i 11 Pro+ wyposażono w wyświetlacz Samsung AMOLED o przekątnej 6,67 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, który próbkuje też dotyk z częstotliwością 360 Hz. Nie zabrakło też dobrego dźwięku. W smartfonie zastosowano podwójne "superliniowe" głośniki dostrojone przy współpracy z JBL, które oferują dźwięk Dolby Atmos i certyfikat Hi-Res Audio.

Jeśli chodzi o aparaty, to na pokładzie znalazł się główny o rozdzielczości 108 Mpix z matrycą 1/1.52″, 16 Mpix do selfie, 8 Mpix szerokokątny i 2 Mpix do głębi. Mocy nowym flagowcom dostarcza procesor MediaTek Dimensity 920 (6 nm). Jest też modem 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe i certyfikat IP53. Xiaomi chwali się, że smartfon uzyskał 500949 punktów AnTuTu V9.

Zwykły Note 11 oferuje 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+. Bez problemu odświeża on ekran z częstotliwością nawet 90 Hz. Jeśli chodzi o procesor, to znajduje się tam MediaTek Dimensity 810 z modemem 5G. Pojemność akumulatora też zachwyca, bo mówimy tutaj o aż 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 33 W. Smartfon można naładować w pełni w niecałe 62 minuty.