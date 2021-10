Sony zaprezentuje w tym roku jeszcze jednego smartfona?

W tym roku Sony już raczej zaprezentowało wszystkie swoje flagowce. Do sklepów trafiły modele z serii III w tym Sony Xperia 5 III, Sony Xperia 10 III i naturalna głowa rodziny Sony Xperia 1 III. Pojawił się także bardziej budżetowy Sony Xperia 10 III Lite. To całkiem spory asortyment, jak na firmę, która nie zajmuje szczególnie dużego miejsca na rynku smartfonów. Jednak wszystko na to wskazuje, że w tym roku Sony jeszcze nie skończyło z nowymi urządzeniami.

Sony ogłosiło na Twitterze, że 25 października odbędzie się prezentacja ich najnowszego urządzenia. Firma tworzy produkty z różnych dziedzin elektroniki. Skąd zatem myśl, że jest to kolejny smartfon? Otóż informacja została opublikowana z konta Sony Xperia. Serwis Slashgear spekuluje, że najprawdopodobniej nie będzie to już flagowiec, lecz urządzenie z niższej półki cenowej. Konkretnie wskazuje na nowy model z bardziej budżetowej serii L.

Niezależnie od tego, co zechce pokazać Sony, firma będzie musiała walczyć o uwagę konsumentów z innymi premierami. Pod koniec miesiąca wszystkie oczy najprawdopodobniej skierują się w stronę Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro. Ciekawie zapowiada się również premiera OnePlusa 9 RT.