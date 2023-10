Siri nie trzeba pewnie przedstawiać żadnemu użytkownikowi iPhone'ów. Cyfrowa asystentka Apple towarzyszy nam na telefonach z logo nadgryzionego jabłka od ponad 12 lat. W tym roku, wraz z aktualizacją do iOS 17, gigant z Cupertino postanowił uprościć komendę, która służy do uruchamiania tej funkcji. To sprawiło, że pewna mieszkanka Szkocji ma już tego oprogramowania dość.

Siri ze Szkocji ma dość nowego iOS-a

26-letnia Siri Price mieszka w Edynburgu i po wrześniowej aktualizacji do iOS 17 jej normalne życie zamieniło się w problemy. Jej iPhone po uaktualnieniu systemu do nowej wersji zaczął reagować za każdym razem, gdy ktoś wymawia jej imię. Stało to bardzo uporczywe. Do tego stopnia, że kobieta ze Szkocji zaczęła mieć dość.

"Pracuję na siłowni, gdzie jest dużo ludzi, więc wszyscy dość szybko nauczyli się, że nie należy mówić "Hej", kiedy się ze mną witają, bo wtedy słychać było dużo pisków. Było to denerwujące, ale dało się wytrzymać" — powiedziała Price w wypowiedzi dla The Sun.

Wraz iOS 17 komenda wywołująca cyfrową asystentkę Apple została uproszczona z "Hey Siri" na samo "Siri". To niestety sprawiło, że nikt nie może po prostu wymówić samego imienia Price bez reakcji telefonu. Kobieta była wściekła. Stało się to problemem nie tylko dla mieszkanki Szkocji, ale także jej otoczenia, w tym chłopaka, który zaktualizował własnego iPhone'a dzień po niej i zaczął doświadczać podobnych problemów w jej towarzystwie.

Z problemem można sobie poradzić

Apple na szczęście dało wybór i użytkownicy mogą na iPhonie powrócić do starej komendy. Jak to zrobić? Zmiany można dokonać w ustawieniach telefonu, w sekcji Siri i wyszukiwanie. Tam trzeba udać się do Reaguj na i zmienić opcję z "Siri" lub "Hey Siri" na samo "Hey Siri". Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ogóle wyłączyć reagowanie na polecenie głosowe. Asystentkę można wtedy uruchamiać bocznym przyciskiem na obudowie smartfona.

W ramach ciekawostki warto dodać, że imię Siri pochodzi od staronordyckiego imienia, które oznacza "piękna kobieta, która prowadzi cię do zwycięstwa".