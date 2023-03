Spis treści: 01 Kiedy będzie iOS 16.4?

Kiedy będzie iOS 16.4?

Niedawno, bo w połowie marca, ukazała się wersja beta systemu 16.4. Dziś Apple udostępniło wersje testowe systemów — są to edycje RC, tj. Release Candidate. Niewykluczone więc, że ostateczne uaktualnienie zostanie udostępnione dla wszystkich użytkowników już za kilka dni. Możliwe, że stanie się to we wtorek, 28 marca. W tym samym czasie Apple powinno też udostępnić inne systemy: iPadOS i tVOS 16.4, watchOS 9.4 i macOS 13.2 Ventura.

iOS 16.4. Co nowego?

Jedną z ważniejszych zmian jest funkcja izolowania głosu dla połączeń komórkowych, która znacząco może polepszyć jakość naszych rozmów. Nada ona priorytet naszemu głosowi i zablokuje hałas otoczenia. Rozmowy mają być więc wyraźniejsze.

To jednak oczywiście nie wszystkie nowości. Poza tym udostępnione zostanie też:

21 nowych emoji, obejmujących między innymi zwierzęta, gesty czy przedmioty,

powiadomienia dla aplikacji internetowych, które wyświetlą się na ekranie głównym,

obsługa VoiceOver dla map w aplikacji Pogoda,

duplikaty zdjęć i filmów zostaną wykryte także w udostępnionej bibliotece zdjęć iCloud,

automatyczne przyciemnianie wideo po wykryciu błysków światła albo efektów stroboskopowych,

rozwiązanie problemów: między innymi zniknie problem, przez który prośby o zakup od dzieci mogły nie pojawiać się na urządzeniu rodzica,

optymalizacja wykrywania upadków w iPhone’ach 14 i 14 Pro,

poprawki zabezpieczeń.

Niewykluczone, że wraz z pojawieniem się nowej wersji systemu operacyjnego, Apple udostępni także swoją nową aplikację do słuchania muzyki klasycznej, czyli Apple Music Classical.

Dostępność nowej aktualizacji sprawdzimy w ustawieniach telefonu: Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia. Przed zainstalowaniem nowej wersji systemu operacyjnego, należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowych.