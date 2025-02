Chociaż coraz więcej badań wskazuje na to, że doomscrolling nie jest najlepszy dla naszego zdrowia psychicznego, to raczej nie zanosi się na rychłą zmianę tego stanu rzeczy. To może spróbować WikiToka? To nowa strona internetowa, która zadebiutowała w zeszłym tygodniu i jest dostępna zarówno w wersji mobilnej, jak i na platformach stacjonarnych. Jej funkcjonalność jest podobna do TikToka, ale działa bez algorytmicznych manipulacji.