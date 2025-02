200 mld euro inwestycji. Europa ma być kontynentem AI

Unijny fundusz InvestAI ma sfinansować cztery przyszłe gigafabryki sztucznej inteligencji w całej Unii Europejskiej. Oczywiście nie będą to fabryki w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Będą one specjalizować się w szkoleniu tych najbardziej złożonych, dużych modeli sztucznej inteligencji . Takie modele wymagają bardzo rozbudowanej infrastruktury obliczeniowej, aby dokonywać przełomowych odkryć w takich dziedzinach jak choćby medycyna, czy szerzej – całej nauce. Jak przekazała Komisja Europejska w komunikacje, gigafabryki będą miały około 100 000 układów sztucznej inteligencji ostatniej generacji , około cztery razy więcej niż obecnie zakładane fabryki sztucznej inteligencji.

– Chcemy, aby sztuczna inteligencja była siłą na rzecz dobra i wzrostu. Robimy to dzięki naszemu własnemu europejskiemu podejściu – opartemu na otwartości, współpracy i doskonałych talentach. Ale nasze podejście wciąż wymaga doładowania. Dlatego też wraz z państwami członkowskimi i partnerami zmobilizujemy bezprecedensowy kapitał za pośrednictwem InvestAI na rzecz europejskich gigafabryk sztucznej inteligencji. To wyjątkowe partnerstwo publiczno-prywatne, podobne do CERN-u na rzecz sztucznej inteligencji, umożliwi wszystkim naszym naukowcom i przedsiębiorstwom – nie tylko największym – opracowanie najbardziej zaawansowanych, bardzo dużych modeli potrzebnych do uczynienia Europy kontynentem sztucznej inteligencji – dodała przewodnicząca Komisji Europejskiej.