Z pewnością dla małego człowieka zakup nowej skórki do postaci w grze jest szalenie istotny. Rzecz może się mieć jednak inaczej dla rodziców, zwłaszcza biorąc pod uwagę ceny niektórych elementów możliwych do kupienia w aplikacjach czy samych aplikacji. Google ma na to rozwiązanie.

Firma wprowadza do sklepu Google Play funkcję o nazwie Pruchase Request, czyli Prośby o zakup, dzięki której rodzice będą mogli zatwierdzić albo odrzucić prośbę o zakup aplikacji lub próby zakupu rzeczy w aplikacji.

Jeśli dotychczas mieliśmy ustawione płatności rodzinne, z podobnej funkcji mogliśmy już skorzystać. Teraz jednak użycie tego rozwiązania będzie jeszcze łatwiejsze.

Reklama

Koniec z niezapowiedzianymi zakupami dokonanymi przez dzieci

Gdy dzieci chcą dokonać zakupu aplikacji lub w konkretnych aplikacjach na swoim koncie, prośba o zakup jest przesyłana bezpośrednio do menadżera rodziny. Prośby są przesyłane w czasie rzeczywistym, zatem członkowie rodziny (menadżerowie) mogą szybko podejmować decyzję, czy dany zakup zaakceptować, czy odrzucić. Jeśli zgodzimy się na zakup, będziemy go mogli sfinalizować za pomocą zapisanych metod płatności lub kart upominkowych Google Play.

Prośbami o zakup można również zarządzać w innym czasie, w kolejce próśb do zatwierdzenia. Transakcje zrealizowane za pośrednictwem wniosków o zakup będą dostępne w historii zakupów.