WhatsApp pracuje nad nową funkcją dotyczącą nagrywania głosowego

WhatsApp pomimo ostatnich problemów, nadal jest najpopularniejszym komunikatorem internetowym. Jego pozycji nie zagroziła nawet ostatnia awaria Facebooka, choć nie można powiedzieć, że nie miało to wpływu na popularność komunikatora. Na problemach Facebooka i WhatsAppa z pewnością skorzysta konkurencja w postaci Signala i Telegrama. Komunikatory już wcześniej stały się beneficjentami kontrowersyjnej zmiany polityki WhatsAppa.

Portal WABetaInfo poinformował o tym, że WhatsApp zajmie się teraz stworzeniem nowej funkcji dotyczącej nagrywania wiadomości. Za niedługo aplikacja pozwoli na zatrzymanie nagrywanej wiadomości głosowej, bez utraty postępów. Dotychczas narzędzie działało tak, że albo wiadomość tworzymy od razu w całości i ją wysyłamy albo całkowicie ją usuwamy. Dzięki funkcji rozwijanej przez deweloperów będzie można o wiele łatwiej nagrać długie treści głosowe.

To nie jest pierwsza zmiana dotycząca nagrań głosowych w ostatnim czasie. WhatsApp zajmuje się już tworzeniem globalnego odtwarzacza wiadomości głosowych, który poprawi komfort przesyłania treści w formie nagrań. Global Voice Message Player przede wszystkim wprowadzi możliwość odsłuchiwania wiadomości głosowych poza okienkiem chatu. Będą one dodatkowo przypięte u góry interfejsu, by ułatwić do nich dostęp. Co więcej, po oficjalnym wyjściu aktualizacji będzie można swobodnie poruszać się po aplikacji bez ryzyka, że odtwarzanie nagrania zostanie przerwane, jak to dzieje się dotychczas.