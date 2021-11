Z jednej strony wygoda, bo nie trzeba czekać na personalizację w salonie i płacić za wszystko od razu, ale z drugiej w głowie pojawia się myśl, że skoro zakupiony motocykl i tak ma to wszystko wbudowane, to czemu musimy za to dodatkowo płacić (albo jeszcze lepiej, już zapłaciliśmy!).



Tak czy inaczej, na taki właśnie model sprzedaży zdecydowało się Zero Motorcycles w przypadku właśnie ujawnionego motocykla elektrycznego 2022 SR. Pojazd został wyposażony w system operacyjny Cypher III+, który zawiera m.in. Cypher Store, pozwalający na zakupy z poziomu aplikacji.



Rozwiązanie kontrowersyjne, ale cieszące się coraz większą popularnością w branży motoryzacyjnej i na podobne zdecydowały się już choćby Volvo czy BMW - ten ostatni stawia przy tym na model abonamentowy, który pozwala np. na korzystanie z podgrzewanych siedzeń tylko podczas chłodnych miesięcy.



W przypadku Cypher Store te nietypowe DLC pozwalają na zwiększenie wydajności i komfortu motocykla, bo mowa choćby o trybie parkowania, podgrzewanej kierownicy, szybszym ładowaniu, większym akumulatorze czy liczbie koni mechanicznych - koszt zakupu różni się w zależności od posiadanego modelu.



Jeśli chodzi o 2022 SR, możemy zdecydować się np. na zwiększenie akumulatora z 14.4 kWh do 15.6, 17.3, a nawet 20.9 kWh (dostępne w przyszłym roku). Maksymalny wariant pozwoli podobno na przejechanie 365 kilometrów z miejską prędkością albo 180 km z prędkością 110/km/h. Producent przewidział też opcję zwiększenia liczby koni mechanicznych z 74 do 113, a wszystko za "niedużą" opłatą w aplikacji w wysokości 1795 USD. Premiera 2022 SR została zaplanowana na pierwszy kwartał przyszłego roku, a cena zaczyna się od 17 995 USD.