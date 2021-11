Nie tylko lata, ale także jeździ po drogach – innowacyjny koncept chińskiego producenta

O tym, że pojazdy VTOL mogą w przyszłości stanowić główną gałąź komunikacyjną we wciąż rozwijających się aglomeracjach wiadomo od dawna. Dowodem na to niech będzie fakt, że coraz więcej firm motoryzacyjnych skupia się na rozwoju technologii umożliwiającej szybkie podróże przy zastosowaniu mechaniki pionowego startu i lądowania. Projekt chińskiej firmy HT Aero to jednak najodważniejsza koncepcja ze wszystkich niedawno zaprezentowanych.

"Szósta generacja" to koncept dwuosobowego pojazdu, który ma stanowić połączenie luksusowego samochodu z helikopterem. Uwagę w tym odważnym projekcie zwraca nie tylko prawdziwie futurystyczny design nadwozia, który bezsprzecznie kojarzy się z licznymi filmami science-fiction, ale przede wszystkie oryginalna technologia wysuwania śmigieł. Na zaprezentowanych renderach wyraźnie widzimy bowiem, że te w pełni automatycznie wynurzają się spomiędzy drzwi samochodu. Wciąż mało "kosmicznie"? We wnętrzu oszałamiającego pojazdu ma znaleźć się w pełni cyfrowy kokpit, który umożliwi kontrolowanie wszystkimi jego funkcjami za pomocy dotyku oraz gestów.

Zdjęcie HT Aero / materiały prasowe

Pomysł nie tylko brzmi niesamowicie, ale również niesamowicie wygląda. Niesamowitości jest w nim tak dużo, że trudno nawet przypuszczać, czy tego rodzaju latająca limuzyna kiedykolwiek trafi poza deskę kreślarską. Nie wiadomo nic na temat wagi samego pojazdu, ani nawet zastosowanych w nim akumulatorach, które byłyby w stanie unieść taką maszyną w powietrze. Kwestia zasięgu? Zapomnijcie.

Czy zatem kiedykolwiek ujrzymy tego rodzaju pojazdy w ruchu "drogowym"? Pozostaje czekać... i marzyć.