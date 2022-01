Zeva to dosyć zaskakujący projekt, który jest wynikiem współpracy niewielkiej firmy technologicznej o tej samej nazwie, oraz zespołu naukowców z Washington State University. Głównym celem jaki przyświecał twórcom było stworzenie stosunkowo niewielkiego, prywatnego środka transportu, który ułatwiłby codzienne funkcjonowanie w mieście. Wynikiem burzy mózgów stał się elektryczny samolot pionowego startu dla wyłącznie jednego pasażera.

Jego prototyp został zaprezentowany w listopadzie tego roku. Teraz maszyna odbyła pierwszy testowy lot, który obejmował różne próby bezpiecznego zawisu.

Docelowo pojazd ma być w stanie stanie poruszać się w powietrzu z prędkością 257 km/h i dolecieć na odległość ok. 80 km. Szczególne uznanie budzi jego zaawansowany system unoszenia, który uwzględnia przechylenie poziome w trakcie zawisu. Rozwiązanie to ma ułatwić fazę lotu, zbliżając innowacyjną konstrukcję do klasycznego samolotu śmigłowego. Naukowcy z WSU stale pomagają w modelowaniu i testowaniu układu napędowego pojazdu, a także badają konfiguracje aerodynamiczne w celu optymalizacji jego ciągu.

Niestety jak w większości tego rodzaju projektów bywa, wciąż trudno określić, czy samolot kiedykolwiek trafi do oficjalnej sprzedaży. Jak podkreślają sami twórcy - są oni dopiero na początku bardzo wyboistej drogi.