600 tys. zgonów rocznie na jednym tylko kontynencie, 80 proc. to dzieci. Pomoc w drodze

Sama szczepionka nie wystarczy

Rutynowe szczepienia przychodzą po pilotażowych programach w Kenii, Ghanie i Malawi, gdzie przyczyniły się do 13 proc. spadku liczby zgonów u dzieci we wskazanym wieku. Bo warto pamiętać, że szczepionka wykazuje się relatywnie niską skutecznością na poziomie.

A mówiąc konkretniej ma działać w co najmniej 36 proc. przypadków, co oznacza, że powinna uratować co najmniej jedno na troje dzieci. I chociaż każde uratowane życie ma znaczenie, nie jest to cudowne remedium na problem malarii, więc specjaliści apelują także o stosowanie siatek ochronnych na okna i leków profilaktycznych, jak np. Malarone, bo wszystkie trzy środki stosowane jednocześnie zapewniają nawet 90 proc. poziom ochrony.

Jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć liczbę przypadków i zgonów z powodu malarii oraz przyspieszyć eliminację tej choroby mówił kameruński lekarz Shalom Ndoula, który pomógł kierować wdrażaniem szczepionek w swoim kraju, w wypowiedzi dla BBC Newsday.

I chociaż część mieszkańców ma obawy i wątpliwości co do bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki, inni otwarcie mówią, że czekali na dzień, kiedy takie rozwiązanie będzie dostępne. Bo statystyki są dla Afryki bezlitosne, dla przykładu w 2021 r. w odnotowano tu 95 proc. przypadków malarii na świecie i około 96 proc. związanych z nią zgonów.

Całe życie modliłem się i czekałem na tę szczepionkę powiedział BBC Newsday Wilfred Fon Mbacham, król Kamerunu, a także profesor biotechnologii specjalizujący się w leczeniu malarii, powiedział BBC Newsday.