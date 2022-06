Zespół badaczy z Uniwersytetu w Tel Awiwie opracował skuteczny sposób leczenia AIDS, który może zostać wykorzystany do opracowania szczepionki albo kuracji dla osób zakażonych wirusem HIV. Jest to odkrycie przełomowe, bo choć za sprawą dostępnych obecnie terapii zmniejszających replikację wirusa, znacznie wydłuża się komfort i długość życia pacjentów, to wciąż nie mamy sposobu na całkowite wyleczenie.

Jeden zastrzyk i nie ma śladu po wirusie HIV

Jak udało się tego dokonać? Naukowcy wykorzystali zmodyfikowane genetycznie za pomocą technologii CRISPR limfocyty B, aby wspomóc organizm w reakcji na obecność wirusa, a konkretnie produkcji przeciwciał potrzebnych do walki z nim. Są to komórki odpowiedzialne za wytwarzanie przeciwciał przeciwko różnym wirusom i bakteriom, które powstają w szpiku kostnym, a następnie przemieszczają się do krwi i układu limfatycznego.



Co ciekawe, naukowcy przeprowadzili proces cały proces wewnątrz ludzkiego ciała, co jest ewenementem na skalę światową, bo jak podkreślają autorzy badań, Adi Barzel i Alessio Nehmad, dotąd niewielu specjalistom udało się dokonać modyfikacji limfocytów B nawet poza organizmem. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie przełomowa technologia CRISPR, która pozwala modyfikować materiał genetyczny w precyzyjnie wybranym miejscu.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zmieniać limfocyty B wewnątrz ciała pacjenta. Używamy dwóch nośników wirusowych z rodziny AAV. Jeden niesie kod dla pożądanego przeciwciała, a drugi dla systemu CRISPR. Kiedy CRISPR przecina wybrane przez nas miejsce w genomie limfocytów B, nakierowuje wprowadzenie dostarczanego genu - tego, który koduje przeciwciała przeciw wywołującemu AIDS HIV wyjaśnia Alessio Nehmad, jeden z badaczy.

Jak podkreślają naukowcy, najpewniej mówimy o terapii, która jest skuteczna w leczeniu choroby już po jednej dawce, czyli jednym zastrzyku i może ewoluować wewnątrz organizmu człowieka, jeśli wirus zaczyna mutować.



W testach na zwierzętach naukowcy uzyskali 100% skuteczność, tj. u wszystkich osobników udało się sprowokować produkcję przeciwciał, więc należy się spodziewać, że po testach na ludziach lek w ciągu kilku lat trafi na rynek.



Co więcej, jak dowiadujemy się z badania opublikowanego na łamach magazynu Nature, rozwiązanie to może stać się podstawą skutecznej terapii nie tylko AIDS, ale i nowotworów, m.in. szyjki macicy, szyi i głowy.