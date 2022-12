Bez igieł i bólu. To małe urządzenie wykrywa malarię w 10 sekund... światłem

Malaria to najczęstsza na świecie choroba zakaźna, na którą każdego roku zapada ponad 220 mln osób, z czego 1 do 3 mln umiera - niestety statystyki wskazują, że chorych przybywa z każdym rokiem, dlatego tak ważne jest opracowanie skutecznych metod jej zapobiegania i leczenia. W październiku ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z przełomem w tym zakresie, bo Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) po 100 latach prac i kolejnych prób zatwierdziła pierwszą szczepionkę przeciw malarii o nazwie Mosquirix (ta nie jest przypadkowa, bo chorobę przenoszą samice komarów z rodzaju Anopheles).

Ten test wykrywa malarię światłem

Nie mniej ważne jest jednak wykrywanie przypadków zachorowania zimnicy, której objawy łatwo pomylić z innymi chorobami przebiegającymi ze stanem gorączkowym - najskuteczniejsze są oczywiście testy z krwi, jednak ich przeprowadzenie jest na części terenów typowych dla malarii problematyczne (nawet jeśli pobranie krwi i jej analiza są możliwe, to często zajmują za dużo czasu). I to właśnie tu pomóc ma nowe urządzenie podłączane do smartfona, opracowane przez naukowców University of Queensland, które za pomocą światła wykrywa chorobę dosłownie w ciągu kilku sekund. Przypomina się słynna już Elizabeth Holmes, o której pisaliśmy w listopadzie.