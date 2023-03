Ale drugim, wielkim wstrząsem, jaki Bill Gates miał doświadczyć w związku z nową technologią, miał być kontakt ze sztuczną inteligencją w ubiegłym roku. Na jego oczach komputer podłączony do modułu AI zdał bardzo skomplikowany test z biologii zwany AP Bio, który wymagał odwagi i kreatywnego myślenia. Zdał go celująco, a to zaszokowało właściciela Microsoftu. Bill Gates doszedł do wniosku, że sztuczna inteligencja zmieni nasz świat w ciągu 5-10 lat.



Powstanie sztucznej inteligencji jest tak fundamentalne dla ludzkości jak stworzenie mikroprocesora, komputera osobistego, Internetu czy telefonu komórkowego Bill Gates w swoim raporcie o sztucznej inteligencji

Plusy i minusy sztucznej inteligencji według Billa Gatesa

Właściciel Microsoftu jest przekonany, że najważniejszą zaletą AI będzie pomoc dla medycyny i ratowania ludzi. Każdy będzie dzięki niej otrzymać fachową diagnozę lekarską. Zmniejszą się także nierówności społeczne, a dostęp do nawet najlepszej edukacji na najwyższym poziomie stanie się powszechny. - Świat dzięki temu będzie bardziej sprawiedliwy - uważa Bill Gates.

Ale Bill Gates widzi także niebezpieczeństwa związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jego zdaniem może się zwiększyć bezrobocie, bo pracodawcy będą woleli korzystać z AI zamiast zatrudniać pracowników. Przeraziło go także to, że w rozmowach ze sztuczną inteligencją nigdy nie dostał odpowiedzi "nie wiem". - To może się kiedyś wyrwać spod kontroli - napisał szczerze właściciel Microsoftu.

Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina informatyki. Zajmuje się tworzeniem systemów i programów komputerowych, które potrafią wykonywać zadania wymagające myślenia i podejmowania decyzji. Robi to na podobnej zasadzie, jak czyni to ludzki mózg. Sztuczna inteligencja działa dzięki algorytmom, które pozwalają na analizowanie dużej ilości danych i wyciąganie wniosków na ich podstawie.

Proces uczenia się sztucznej inteligencji polega na przyjmowaniu dużej ilości danych wejściowych (np. zdjęć, tekstu, dźwięków itp.), na których system się uczy i to na ich podstawie podejmuje decyzje. Im więcej danych, tym dokładniejsze i skuteczniejsze jest działanie sztucznej inteligencji.