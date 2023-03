Dziewczynka cierpiała z powodu płodokształtnej masy w mózgu

Lekarze z Fudan University w Szanghaju podzielili się właśnie wynikami badań, w których opisują przypadek rocznej pacjentki cierpiącej z powodu tzw. fetus in fetu. Dziecko miało powiększoną głowę i problemy z motoryką, co skłoniło rodziców do szukania fachowej pomocy.

Tomografia komputerowa wykazała znaczne ściśnięcie mózgu i nagromadzenie w jego komorach płynu spowodowanego znacznym wzrostem, więc medycy podjęli decyzję o operacji, by ratować zdrowie i życie dziewczynki. I nietrudno wyobrazić sobie ich zdziwienie, kiedy okazało się, że wewnątrz jej mózgu znajduje się płód nienarodzonego dziecka.

I chociaż nie jest to przypadłość nieznana medycynie, to taki "dokomorowy płód w płodzie" występuje bardzo rzadko (w 1982 roku naukowcy z londyńskiego szpitala usunęli 14-centymetrowy płód z zauważalnymi kończynami, głową i ciałem u 6-tygodniowego dziecka), a jego zdjęcia mogą być dla części osób szokujące.

Usunięta z mózgu dziewczynki masa płodowa pozostała bardzo nierozwinięta, ale wykształciła kończyny górne, na których widoczne są nawet wypustki przypominające palce.