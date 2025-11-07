Badacze przyjrzeli się danym obejmującym wszystkich Finów w wieku powyżej 30 lat w momencie wyborów sprzed dwóch dekad. Spośród 3,19 mln osób, 72 proc. wzięło udział w głosowaniu, a po 22 latach jedna trzecia całej grupy już nie żyła - wśród zmarłych znacznie częściej znajdowali się jednak ci, którzy nie głosowali.

Po uwzględnieniu wieku i innych czynników różnica była uderzająca, bo mężczyźni, którzy nie głosowali, mieli o 73 proc. wyższe ryzyko śmierci, a kobiety o 63 proc. Co więcej, efekt był silniejszy niż wpływ wykształcenia, które dotąd uznawano za jeden z najważniejszych czynników sprzyjających długowieczności.

Rozwiń

Głosowanie skuteczniejsze niż dyplom?

Wykształcenie wyższe zwykle idzie w parze z lepszym zdrowiem i większym prawdopodobieństwem udziału w wyborach. Ale nawet po uwzględnieniu tego czynnika, różnice w długości życia między głosującymi a niegłosującymi prawie nie znikały. Dla osób, które nie ukończyły szkoły średniej, udział w wyborach obniżał ryzyko śmierci bardziej niż ukończenie studiów i zajmował znacznie mniej czasu.

Oczywiście, nikt nie twierdzi, że samo wrzucenie karty do urny magicznie wydłuża życie. To korelacja, a nie przyczynowość. Naukowcy podkreślają, że ludzie, którzy głosują, mają często także inne cechy związane z długowiecznością i są np. bardziej aktywni społecznie, dbają o zdrowie, częściej korzystają z profilaktyki i mają silniejsze więzi społeczne. Jak tłumaczą autorzy:

Głosowanie to forma uczestnictwa społecznego, a więc rodzaj kapitału społecznego, który sprzyja zdrowiu.

Największe różnice wśród młodszych mężczyzn

Najmocniejszy związek między uczestnictwem w wyborach a długością życia zaobserwowano u mężczyzn poniżej 50. roku życia, szczególnie w przypadku zgonów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, jak wypadki, przemoc czy samobójstwa. To sugeruje, że osoby aktywne społecznie rzadziej znajdują się w sytuacjach ryzykownych i lepiej radzą sobie psychicznie.

Autorzy badania idą o krok dalej i sugerują, że lekarze rodzinni mogliby pytać pacjentów nie o preferencje polityczne, ale czy w ogóle głosują. Brak udziału w wyborach może być, jak piszą, wczesnym sygnałem pogarszającego się zdrowia lub utraty sprawności. To zaskakujące podejście wpisuje się w rosnącą liczbę badań, które łączą aktywność obywatelską i społeczną z dobrostanem fizycznym i psychicznym.

Warto przy tym odnotować, że fińskie dane są wyjątkowo wiarygodne, bo kraj ten prowadzi jedne z najbardziej szczegółowych rejestrów obywatelskich na świecie. Co prawda wyniki mogą nie być w pełni uniwersalne (w niektórych krajach udział w wyborach bywa wręcz ryzykowny), ale podobne zależności odnotowano także w badaniach prowadzonych w USA i innych krajach europejskich.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press