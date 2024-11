Woda kranowa jest często chlorowana w celu dezynfekcji, co okazało się skuteczne w eliminacji większości patogenów przez nią przenoszonych, ale proces ten może generować produkty uboczne szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Dlatego też zamiast roztworów samego chloru, często stosuje się w tym celu chloraminę, która ma lepsze działanie, gdyż jest trwalsza i nie tworzy ze związkami organicznymi szkodliwych dla zdrowia halometanów.

Jak się jednak okazuje, chloramina również tworzy swoje własne produkty uboczne. Analizy chemiczne od dawna wykazywały, że około 5-10 proc. oczekiwanego azotu "znika" i pozostaje uwięzionym w jakiejś innej cząsteczce, która przez dziesięciolecia unikała bezpośredniej identyfikacji. Teraz naukowcy w końcu zidentyfikowali tego dziwnego "chemicznego ducha" i nazwali go anionem chloronitramidowym.

To cząsteczka o ładunku ujemnym, składająca się z jednego atomu chloru, dwóch atomów azotu i dwóch atomów tlenu . Badacze zsyntetyzowali i wyizolowali ten związek, a następnie przeanalizowali go za pomocą spektrometrii masowej o wysokiej rozdzielczości oraz spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, aby poznać jego właściwości.

Następnie zmierzyli stężenia tych anionów w różnych systemach wodnych w USA, w których stosuje się chloraminy. Wykryli je na poziomach do 100 mikrogramów na litr, co przekracza limity regulacyjne wynoszące zwykle od 60 do 80 mikrogramów na litr dla produktów ubocznych dezynfekcji. Nie przeprowadzono jeszcze bezpośrednich badań toksykologicznych nad tym związkiem, ale analizy sugerują, że anion chloronitramidowy nie jest całkowicie nieszkodliwy.