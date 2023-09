Chińczycy jak mistrzowie Jedi. Będą przenosić przedmioty na odległość

Jak możemy przeczytać na łamach South China Morning Post, chińscy inżynierowie wojskowi eksperymentują z prototypem broni, która wykorzystuje magnetyczne pierścienie plazmowe do manipulowania odległymi obiektami w przestrzeni. Według oficjalnych informacji chodzi o rozwiązanie, które pozwala rozmieszczać i odzyskiwać satelity, realizować misje dostawcze czy też czyścić przestrzeń kosmiczną ze śmieci. Mówiąc krótko, postanowili sprawdzić, czy wizję "używania mocy" z Gwiezdnych wojen można przenieść z Hollywood do rzeczywistości - tak właśnie powstał tzw. Force Gun.



Reklama

Użyj mocy! Chińscy inżynierowie jak Jedi

Do niedawna używanie siły magnetycznej do zdalnego sterowania było uważane za niepraktyczne, bo ta maleje gwałtownie wraz ze wzrostem odległości między źródłem pola magnetycznego a obiektem, na który oddziałuje. Jednak chiński zespół w publikacji umieszczonej w magazynie Systems Engineering and Electronics twierdzi, że sprostał wyzwaniu. Przy efektywnym zasięgu do 1 km, ich urządzenie siłowe ma być wystarczająco mocne, aby w ciągu kilku minut zatrzymać lub zmienić kierunek lotu dużego kosmicznego śmiecia czy przyciągnąć małego satelitę w stronę statku kosmicznego do inspekcji lub serwisu.



Trwa projektowanie i weryfikacja eksperymentalna prototypu twierdzi w artykule zespół kierowany przez Zhanga Yuanwena.