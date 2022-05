Chińczycy prezentują autonomiczną łódź zarządzającą armią dronów

Chińczycy rozpoczęli konstrukcję łodzi w Kantonie w lipcu ubiegłego roku, a teraz po 10 miesiącach intensywnych prac są gotowi zaprezentować ją światu. Zhu Hai Yu, bo tak właśnie nazywa się statek, jest zdaniem producenta pierwszą tego typu jednostką na świecie, które posiada wyposażenie niezbędne do samodzielnego zarządzania operacjami z wykorzystaniem ponad 50 dostępnych dronów, łodzi i łodzi podwodnych.

Ten statek samodzielnie zarządza armią dronów

Co prawda statek nie jest w stanie autonomicznie poruszać się po zatłoczonych portach, jak zaprezentowany niedawno w Japonii kontenerowiec Suzaku i sterowanie nim w takiej sytuacji to zadanie dla operatora, ale kiedy jednostka znajdzie się na otwartych wodach, dostaje wolną rękę w realizacji misji.

Jak możemy przeczytać na stronie Huangpu Wenchong Shipyard, Zhu Hai Yu decyduje o rozmieszczeniu dostępnych jednostek wodnych i powietrznych, komunikuje się z nimi i koordynuje wykonywanie przez nie zadań, w tym “tworzenie zorientowanych na zadanie adaptacyjnych sieci, by uzyskać trójwymiarowy obraz konkretnych celów".



I choć brzmi to jak możliwości jednostki wojskowej, to oficjalnie jest ona łodzią badawczą, zaprojektowaną z myślą o badaniach oceanów. Producent zastrzega jednak, że Zhu Hai Yu ma “wojskowe zdolności do przechwytywania i niszczenia celów inwazyjnych".

Łódź mierzy 88,5 m długości, 14,0 m szerokości i 6,1 m głębokości (projektowe zanurzenie 3,7 m), waży 2 tys. ton, porusza się z maksymalną prędkością 18 węzłów (ok. 33 km/h) i jeśli testy morskie pójdą zgodnie z planem, trafi w ręce zamawiającego jeszcze przed końcem tego roku.

Inteligenta bezzałogowa łódź jest pięknym nowym gatunkiem morskim, który przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie obserwacji oceanu komentuje prof. Dake Chen z Chinese Academy of Science's School of Oceanography.