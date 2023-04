Chińscy naukowcy po raz kolejny przesuwają granice i prowadzą swoje badania w sposób, który z etycznego punktu widzenia nie jest akceptowany w innych miejscach świata. Tym razem wyhodowali w laboratorium modele przypominające zarodki przy użyciu małpich komórek macierzystych, które po wszczepieniu zastępczym "matkom" wydają się przechodzić przez najwcześniejsze etapy ciąży. Co ciekawe, ludzkie wersje tych modeli zostały stworzone już jakiś czas temu, ale wszczepienie ich ludzkiemu surogatowi jest wykluczone, więc niemożliwe jest zbadanie ich rozwoju w rzeczywistych warunkach.

Nie mogą testować na ludziach, wykorzystują makaki

W poszukiwaniu alternatywnego podejścia zespół chińskich naukowców postanowił zwrócić się w stronę jak najbardziej spokrewnionego z nami gatunku, a wybór padł na makaka krabożernego (Macaca fascicularis). Naukowcy poddali embrionalne komórki macierzyste makaka działaniu starannej selekcji czynników wzrostu, co sprawiło, że zaczęły tworzyć struktury przypominające zarodki znane jako blastoidy. Następnie hodowano je w laboratorium aż do fazy gastrulacji, czyli kluczowego momentu w rozwoju embrionalnym, który określa podstawowy plan budowy ciała.

Jak dowiadujemy się z badania opublikowanego w magazynie Cell Stem Cell, naukowcy ocenili, że blastoidy miały cechy podobne do zarodków w stadium 7, czyli ok. 18 do 21 dni po zapłodnieniu. To była jednak tylko część eksperymentu, bo co dla wielu osób dużo bardziej szokujące, część blastoidów została umieszczona w macicach ośmiu małp.