Kiedy Alexander Fleming w 1928 roku zauważył, że przypadkowe zanieczyszczenie podłoża bakteriologicznego pleśnią Penicillium notatum powstrzymuje wzrost hodowli gronkowca złocistego, odmienił medycynę na zawsze. Niestety na skutek nadużywania i złego wykorzystania dostępnych antybiotyków ponownie znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy baterie stają poważnym zagrożeniem, a ich lekooporność znajduje się w pierwszej dziesiątce światowych zagrożeń dla zdrowia publicznego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Nowe antybiotyki będą jak... czołgi? Bakterie bez szans

Nowe badanie prowadzone przez nowojorskie Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) daje jednak nadzieję, sugerując, że kluczem do pokonania bakterii może być walka z nimi ich własną bronią, a mianowicie adaptacją i zmianami wprowadzanymi w czasie rzeczywistym, by dostosować się do systemu obronnego patogenów. A doprowadziło do tego kolejne przypadkowe odkrycie, bo jak przekonują naukowcy... zainspirowały ich do niego obserwacje czołgów i ich obrotowych wieżyczek, które są w stanie szybko reagować na to, co dzieje się na polu walki.