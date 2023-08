Chirurgicznie połączyli ze sobą dwie myszy. Starsza nagle odmłodniała

W ostatnich latach pojawiło się wiele badań sugerujących, że przetaczanie krwi młodych myszy starszym myszom przynosi szereg korzyści zdrowotnych, w tym poprawę funkcji neurologicznych, spowolnienie postępu takich schorzeń, jak choroba Alzheimera czy wydłużenie życia. Naukowcy zaczęli się więc zastanawiać, co może zdziałać dłuższa "terapia", skoro już pojedyncze dawki dają takie zaskakujące rezultaty - nowe badanie przeprowadzone przez Duke Health, w ramach którego naukowcy chirurgicznie połączyli układy krążenia starych i młodych myszy, przynosi odpowiedzi na wiele pytań.

Połączyli dwie myszy, żeby odmłodzić starszą

Naukowcy - procesie nazywanym heterochroniczną parabiozą, który był wcześniej używany do badania, czy choroba Alzheimera wychodzi poza mózg - połączyli młode 4-miesięczne myszy i starsze myszy w wieku dwóch lat, a następnie badali ich zdrowie przez 12 tygodni, czyli mniej więcej 10 proc. długości życia myszy. Jak wyjaśnia zespół, w kategoriach ludzkich byłoby to jak parowanie 50-latka z 18-latkiem na okres ok. ośmiu lat. Następnie myszy rozdzielono i obserwowano przez kolejne dwa miesiące, aby zobaczyć, jak długo utrzymują się efekty.

Zdjęcie 3-miesięczne połączenie myszy przyniosło długotrwałe pozytywne korzyści starszym osobnikom / https://www.nature.com/articles/s43587-023-00451-9 / domena publiczna

Starsze myszy wydawały się zdrowsze i żyły dłużej niż myszy kontrolne, chociaż wzrost był niewielki - średnio tylko od 6 do 9 proc. Wiek epigenetyczny ich krwi i tkanki wątroby został jednak drastycznie zmniejszony, a ekspresja ich genów przybrała wzorce przeciwdziałające starzeniu, podobne do tych obserwowanych podczas procesów takich jak ograniczenie kalorii.

Podczas dwumiesięcznej obserwacji naukowcy odkryli, że niektóre z korzyści uzyskanych przez stare myszy utrzymywały się przez cały okres badania. W międzyczasie młode myszy były w stanie szybko usunąć uszkodzenia molekularne, których doznały od swoich starszych rówieśników.

Kiedy myszy rozwijają wspólny układ krążenia, uszkodzenia ze strony starych myszy przechodzą na młode myszy i zwiększają ich wiek biologiczny, jednak w przypadku starych myszy proces ten osłabia ich uszkodzenia. Co więcej, po odłączeniu uszkodzenia przeniesione na młode myszy ze starych mogą zostać z czasem usunięte, podczas gdy u starych myszy uszkodzenia te ulegają trwałemu osłabieniu komentują badacze.

Łączenie układów krążenia starych i młodych ludzi jest oczywiście nie tylko niepraktyczne, ale i z wielu względów niemożliwe, niemniej badacze mają nadzieję zidentyfikować konkretne cząsteczki, które przynoszą korzyści, z nadzieją na wyizolowanie ich w celu opracowania nowych terapii przeciwstarzeniowych.