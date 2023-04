Dlaczego zmęczone dzieci bywają nieznośne? Naukowcy znają odpowiedź

Nauka

Zmęczenie odczuwamy wszyscy. Jedni częściej, drudzy rzadziej, nie da się jednak tego uniknąć. Gdy jesteśmy zmęczeni, trudno nam się myśli, kłopot sprawia nam podjęcie decyzji, jaką herbatę chcemy, a nawet mamy większą tendencję do tego, by mówić innym nieprzyjemne rzeczy. Zmęczenie nie jest łaskawe również dla dzieci, które najchętniej udałyby się na chwilę drzemki... Bywają nieznośne i lubią robić to, czego im zakazujemy. Czemu tak się dzieje?

Zdjęcie Dlaczego zmęczone dzieci nie chcą nas słuchać? / 123RF/PICSEL