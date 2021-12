Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wiele różnych języków używa się w dzisiejszych czasach na całym świecie. Wydawać by się mogło, że liczba ta będzie zbliżona do liczby państw, których istnieje około dwieście, jednak okazuje się, że rzeczywistość jest zgoła inna. Ukształtowanych społecznie systemów służących do komunikowania mamy według różnych szacunków od 6500 do 7000.

Według najnowszych badań naukowych opublikowanych w czasopiśmie "Nature Ecology and Evolution" aż połowie z nich grozi całkowite zapomnienie. Natomiast tylko do końca XXI wieku możemy bezpowrotnie utracić nawet 1500 języków. Trzeba przyznać, że dane nie napawają optymizmem.

Jest jednak jakaś nadzieja, by uratować część tego wspaniałego przykładu różnorodności kulturowej. Aby udało się tej sztuki dokonać, należy pilnie zacząć inwestować w społeczności używające rdzennych języków oraz odpowiednie dokumentacje. Oczywiście łatwo to napisać, a zdecydowanie trudniej zrealizować.

Badacze uważają także, że wbrew powszechnemu przekonaniu kontakt z osobami używającymi innego języka nie jest sam w sobie czynnikiem powodującym wspominane negatywne zjawisko. Dodają, że przyczyny można upatrywać w większym zagęszczeniu dróg determinującym częstsze przemieszczanie się.

Dlaczego języki znikają tak szybko?

Aby lepiej zobrazować postępujące zanikanie, można przytoczyć przykład Australii, w której utrata języków postępuje wyjątkowo szybko. Przed kolonizacją mieszkańcy używali ponad 250 różnych języków. Później w wyniku brutalnej polityki zabraniającej mówienie w rdzennych języku liczba ta znacząco spadła i wynosi dzisiaj około 40. Natomiast dzieci uczą się już zaledwie 12.

Teraz pozostaje mieć tylko nadzieję, że czarny scenariusz się nie ziści i być może, znajdzie się grupa inwestorów, która w tej słusznej sprawie znajdzie wspólny język.