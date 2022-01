Jakub Zygmunt Nauka

Każda pora roku posiada swoją specyfikę i zachwyca czym innym. Wiosną obserwujemy budzącą się do życia przyrodę, latem cieszymy się przyjemnym ciepłem, a jesienią czekamy na moment, kiedy liście na drzewach przybierają żółtą barwę. Zimą natomiast w niektórych rejonach świata można oglądać, jak domy, drzewa czy nawet samochody w bajkowy sposób są skute lodem. Na czym polega to nietypowe zjawisko i w jakich miejscach możemy go doświadczyć?