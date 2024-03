Spis treści: 01 Piramida - budowla uniwersalna

02 Gdzie jest najwięcej piramid?

03 Piramidy świata - gdzie są?

04 Największa strata świata podróży

Piramida - budowla uniwersalna

Skojarzenia piramid z Egiptem są oczywiste. To właśnie tam, nieopodal Kairu możemy stanąć twarzą w twarz z ostatnim pozostałym cudem świata starożytnego, czyli piramidą Cheopsa. Towarzystwa po dziś dzień dotrzymują jej dwie podobne, acz mniejsze konstrukcje. Mowa oczywiście o piramidach Chefrena i Mykreinosa. Dziś charakterystyczny obrazek trzech kamiennych ostrosłupów na tle pustyni jest jednym z najbardziej znanych obrazków z podróży na całym świecie.

Nie sposób jechać do Egiptu i nie zobaczyć piramid. To znaczy, da się - można przecież spędzić cały urlop na plaży lub w basenie, jednak nie o to chodzi. To kluczowy element wycieczki, a widok nigdy się nie nudzi. Dodajmy do tego tajemniczą otoczkę pradawnego świata faraonów i mamy przepis na jedną z najlepszych atrakcji turystycznych świata. Trzeba przyznać, że Egipt potrafił nieźle "sprzedać" swój dorobek kulturowy. Dziś to właśnie ten kraj jest utożsamiany z wyjątkowymi budowlami, a przecież jest miejsce, gdzie piramid jest po prostu więcej.

Gdzie jest najwięcej piramid?

Aby zobaczyć miejsce, gdzie jest najwięcej piramid, z Egiptu należałoby udać się na południe. Po przekroczeniu granicy znajdziemy się w Sudanie - światowej stolicy piramid, przynajmniej pod względem liczb. To właśnie w tym kraju jest ich najwięcej. A przewaga nad Egiptem jest spora, bo o ile państwo ze stolicą w Kairze ma ich około 118, to w Sudanie jest aż 255 piramid - a może i więcej, bo dane nie są do końca precyzyjne.

Skąd wzięły się piramidy w Sudanie? Choć kraj ten graniczy z Egiptem, to prastare budowle w tym regionie nie były dziełem faraonów. Sudańskie piramidy stały się symbolem potężnego królestwa Kusz, które dziś jest praktycznie zapomniane. Na pewno słyszeliście o egipskich władcach, a czy ktoś opowiedział wam o potężnych możnych z południa? Cóż, miłośnicy historii na pewno dokopali się niegdyś do tych informacji, choć znaleźć je nie jest wcale tak łatwo.

Mieszkańców Kusz można śmiało nazwać twórcami i piewcami pełnoprawnej cywilizacji. Mieli swój język i pismo, a także kulturę i dorobek - również militarny czy polityczny. Dziś możemy na własne oczy zobaczyć pozostałości po ich panowaniu w postaci przeszło dwóch setek piramid. Nie były one może tak wielkie jak niektóre egipskie świątynie, ale na pewno miały swój niepowtarzalny charakter i klimat. Zresztą, spójrzcie tylko na to zdjęcie:

Zdjęcie Piramidy w Sudanie. / Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters / Forum / Agencja FORUM

Jednym z najsłynniejszych kompleksów piramid w Sudanie pozostaje starożytne miasto Meroe, gdzie stawiano je od IV wieku przed naszą erą aż do IV wieku n.e. Budowano je z piaskowca i cegły, z reguły ich wysokość oscylowała w granicach 10-30 metrów. Dla porównania piramida Cheopsa ma wysokość niemal 140 metrów (obecnie). Różnica jest zatem spora. Nie ulega jednak wątpliwości, że Kuszowie mieli okresy potęgi. Świadczy o tym choćby fakt, że to właśnie oni ustanowili XXV dynastię władców Egiptu, rządząc tymi terenami przez około 100 lat, wcześniej podporządkowując sobie górny i dolny Egipt.

Chociaż piramid jest wiele, to w kraju mało uwagi przykłada się do odpowiedniej konserwacji tych zabytków. Sporo z nich jest po prostu zniszczonych i rozpada się, a niektóre nawet rozkradziono.

Piramidy świata - gdzie są?

Wiedząc, że Egipt i Sudan to istne zagłębie piramid warto pamiętać, że to wciąż niejedyne miejsca na świecie, gdzie zobaczymy charakterystyczne konstrukcje. Jest ich na naszej planecie zaskakująco dużo, a znaleźć je można w kilku różnych miejscach. Nawet w Europie natrafimy na piramidy, choćby w Bośni czy... Polsce. Rodzime budowle często stanowią po prostu grobowce całkiem majętnych osób sprzed setek lat - nie postawiła ich starożytna cywilizacja, nie są również okazałe, jak te w Egipcie.

Całkiem ciekawe piramidy znajdziemy też w Meksyku, Gwatemalii, Hondurasie czy Salwadorze. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Piramida Słońca z Meksyku, której powstanie datuje się na okolice 200. roku naszej ery.

Zdjęcie Piramida Słońca. / Jerzy Pawleta / Forum / Agencja FORUM

Największa strata świata podróży

Sudan mógłby śmiało stać się idealnym miejscem na wyprawę dla miłośników historii i dawnych cywilizacji. Mógłby, ale nigdy się to nie udało, a odpowiedź na pytanie dlaczego jest prosta, choć przykra. Kraj ten zapisał się w powszechnej świadomości jako miejsce niestabilne, niebezpieczne i targane konfliktami, a w efekcie również i biedą.

Reasumując, Sudan nie jest krajem, w którym chcielibyście się znaleźć. W 2011 roku państwo rozpadło się na dwie części (Sudan i Sudan Południowy), a na miejscu w dalszym ciągu trwa konflikt i wewnętrzne tarcia. Do dziś trwa tam konflikt, a o władzę walczą różne stronnictwa na czele z potężnymi generałami. Potężnymi, bo konsolidującymi w sobie poparcie poszczególnych regionów kraju. W 2023 roku Wojciech Jagielski napisał, że "kraj się rozpada" - jest to chyba odpowiednie podsumowanie tego, co dzieje się na miejscu i dlaczego wyprawa do wyjątkowych piramid jest niekoniecznie właściwym pomysłem.