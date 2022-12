Mária Telkes była naukowczynią, której specjalnością była energia odnawialna. Urodziła się w 1900 roku na Węgrzech i tam też zmarła w 1995 roku. W 1925 roku przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie z czasem uzyskała amerykańskie obywatelstwo. Od 1939 roku zajmowała się praktycznymi zastosowaniami energii słonecznej na MIT.

W trakcie II wojny światowej opracowała urządzenie do tzw. destylacji słonecznej, które odparowywało wodę morską, ponownie kondensując ją w wodę pitną. Wynalazek miał być innowacyjnym urządzeniem, które miało służyć mieszkańcom wsi w biednych i suchych regionach. Po raz pierwszy zostało wykorzystane właśnie podczas II wojny światowej i włączone zostało do wojskowych zestawów medycznych. Urządzenie uratowało wówczas życie wielu marynarzom.

Mária Telkes ponadto uważana jest za jednego z założycieli słonecznych systemów magazynowania ciepła, dzięki czemu zyskała przydomek Królowej Słońca. W 1940 roku razem z architektem Eleanorem Raymondem stworzyła pierwszy dom ogrzewany energią słoneczną, który według Popular Science miał być ważniejszym odkryciem od bomby atomowej.

