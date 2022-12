Sport w świecie cyfrowym

Współczesny sport naszpikowany jest elektroniką i nowinkami na wielu płaszczyznach. W głównej mierze dotyczą one przestrzegania zasad i dbania o to, aby rozgrywka przebiegała w uczciwy dla wszystkich stron sposób. Za przykład niech posłużą rozwiązania stosowane m.in. w piłce nożnej, takie jak VAR czy systemy czipów porozmieszczane w piłkach i informujące np. o przekroczeniu linii pola gry.

Ważny wpływ świat technologii ma również na sposób przygotowywania się do rywalizacji. W tym przypadku należy wymienić nie tylko stosowanie dronów do analizy placu treningowego, ale również specjalne kamizelki czy dodatki do butów, które analizują personalne predyspozycje, parametry fizyczne i zachowania graczy. Najważniejsze jest jednak zdrowie — a o to dbać muszą wszyscy, zwłaszcza gracze futbolu amerykańskiego.

Sportowiec przyszłości, czyli nowa jakość w NFL

Współpraca Amerykańskiej Ligi Futbolu (NFL) z Amazon Web Services polega na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań hostingowych i przetwarzania baz danych w chmurach, choć jest to tylko dodatek do wielkiego tortu, jaki stanowią nowe rozwiązanie. Mowa o zupełnie nowatorskich podejściu do kwestii zdrowia zawodników i analizowaniu statystyk.

Analiza zawodnika przeprowadzana przez NFL i AWS

Wspólne działania NFL i AWS mają na celu zbudowanie potężnej infrastruktury do przeprowadzania analiz danych zbieranych (oraz generowanych) przez program. Wszystko po to, aby stworzyć pełnoprawny i cyfrowy model gracza NFL wraz ze wszystkimi czynnikami i doświadczeniami obecnymi w trakcie gry.



Chcieliśmy nie tylko mieć chmurę i środowisko obliczeniowe w chmurze do wykonywania analiz, ale pragnęliśmy też zbudować to, czym jest cyfrowy atleta. Jennifer Langton, wiceprezes ds. innowacji w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w NFL

W skrócie, włodarze NFL chcą móc generować wierne modele zawodników, które będą bacznie analizowane przez specjalny program komputerowy i niejako poddawane próbą. Ma to pozwolić na dogłębne poznanie ich organizmów, a tym samym przewidywanie i przeciwdziałanie kontuzjom. Przy okazji, co ucieszy fanów danych, dostarczy również sporej porcji statystyk i informacji na temat ulubionych zawodników czy ich drużyn.

To naprawdę daje nam możliwość przewidywania kontuzji. Co by było, gdybyśmy mogli przewidzieć urazy kończyn dolnych, zanim one w ogóle nastąpią? Bierzemy wirtualne reprezentacje każdego gracza i tworzymy na nich modele symulacyjne. Można wykonać na nich nieskończoną liczbę modeli, aby zobaczyć, jakie czynniki powodują kontuzje, abyśmy mogli wyeliminować te czynniki z naszej gry i ograniczyć to ryzyko, aby gracze mogli optymalizować swoje wyniki. Jennifer Langton, wiceprezes ds. innowacji w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w NFL

Dłuższa kariera w zdrowiu i nie tylko

Pozytywnie o takich zmianach wypowiada się Larry Fitzgerald, czyli były zawodnik futbolu amerykańskiego, który w swojej karierze przez 17 sezonów reprezentował barwy Arizona Cardinals. Jak przyznaje, rozwiązanie wynikające z analizy statystycznej przeprowadzanej przez NFL i AWS pomoże ciału i duszy zawodników, zapewniając im bezpieczeństwo na boisku.



Patrzę na to jako na przewagę konkurencyjną, której niektórzy ludzie nie zamierzają wykorzystać — ale tak jest. Jestem mądrzejszym sportowcem. Jeśli jest lepszy zawodnik, przeciwko któremu gram, ty możesz być lepszy fizycznie, ale ja jestem mądrzejszy od niego, mam więcej informacji, mam większą wiedzę... a to może zaprzeczyć jego naturalnym zdolnościom. Larry Fitzgerald, były zawodnik NFL i 11-krotny zwycięzca Pro Bowl

Nowy sposób badania graczy i ich organizmów w żadnym wypadku nie zastąpi oczywiście treningów i naturalnych predyspozycji. Będzie jednak pozwalał nie tyle na przekraczanie granic, ile dbanie o to, aby ograniczyć napotykane negatywne konsekwencje. W przypadku futbolu amerykańskiego te potrafią być tragiczne w skutkach.

Wpływ futbolu na zdrowie

Z jednej strony zawodnicy zmagają się z bieżącymi urazami, na przykład kończyn dolnych, mięśni i podobnymi. To jednak dopiero początek, bo prawdziwe problemy mogą dać o sobie znać po zakończeniu kariery. Wówczas niekiedy zaczynają pojawiać się pierwszy symptomy choroby Alzheimera i innych — wszystko to jest z reguły efektem wieloletniej kariery. Ponad dekady zderzeń i mikrourazów głowy oraz mózgu sprawiają, że często nie ma już ratunku.



Na szczególną uwagę zasługuje przypadek Mike'a Webstera. Zmarły z powodu ataku serca w 2002 roku zawodnik miał na koncie wspaniałą karierę. Czterokrotnie sięgał po Super Bowl z Pittsburgh Steelers zagwarantował sobie miejsce w galerii sław tego sportu, ale jego dziedzictwo jest związane również ze wzmożoną walką o zdrowie zawodników.

Webster na sportowej emeryturze zaczął się diametralnie zmieniać. Krytyczne wahania nastrojów sprawiły, że popadł w finansowe tarapaty, stracił rodzinę i majątek. Wielokrotnie spotykano go podczas spania w aucie, a psychiatrzy wskazywali na bardzo zły stan psychiczny byłego gracza.

Powodem były lata otrzymywania silnych uderzeń w płat czołowy, co okazało się tragiczne dla mózgu Webstera. Stwierdzono u niego amnezję, demencję, depresję i przewlekły ból kości. Co gorsza, miał on być niepełnosprawnym jeszcze w ostatnich latach uprawiania sportu.

Odszkodowania dla sportowców

Taka sytuacja nie obyła się bez stosownego pozwu skierowanego przeciwko NFL. Liga została zobowiązana do wypłacenia ponad 1 miliona dolarów z tytułu renty inwalidzkiej, a powodem był przede wszystkim stan zdrowia Webstera, gdy ten w dalszym ciągu występował w rozgrywkach. Ta sytuacja zmotywowała włodarzy futbolu amerykańskiego i ligi do przykładania większej wagi do zdrowia zawodników.

Tak też zaczęło się dziać, czego przykładem mogą być kaski ochronne stosowane przez graczy. Te przeszły przez lata ogromną rewolucję, dzięki czemu gwarantują bardzo dużą ochronę głowy podczas meczów. Nie oznacza to jednak, że już teraz sportowcy są odporni na problemy zdrowotne i długofalowe powikłania.

Zdrowie zawodników futbolu i nie tylko

Obecnie program wynikający ze współpracy NFL i AWS będzie pilotażowo wprowadzany w czterech drużynach ligi, choć osoby odpowiadające za bezpieczeństwo mają nadzieję, że już niedługo zostanie rozszerzony na wszystkie kluby (łącznie 32 w dwóch konferencjach AFC i NFC).

Nie jest to jednak ostateczny cel. Zdaniem autorów programu, inicjatywa ta może znaleźć zastosowanie w świecie sportu na całym globie — nie tylko w obrębie dyscypliny. Poza tym, z nowoczesnej analizy sportowców wynika również inny, pozytywny czynnik.

Mowa oczywiście o przedłużaniu karier najlepszych spośród graczy. Jak przyznał wspomniany wcześniej Fitzgerald, znajomość własnego organizmu daje ogromną przewagę, a i jemu samemu dokładne badania pozwoliły dodać kilka sezonów do puli rozegranych. Zastosowanie tego na szeroką skalę pozwoli na poprawienie przebiegu kariery gwiazd różnych dyscyplin.



Naprawdę, siła naszej pracy i wpływ tego, co robimy, myślę, że wyjdziemy daleko poza futbol. To dość wyjątkowe, dlatego nasza współpraca z AWS jest wyjątkowa. Jennifer Langton, wiceprezes ds. innowacji w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w NFL

Obecnie kariery takich graczy jak Tom Brady to absolutna rzadkość i wyjątek. Wspomniany rozgrywający, który w 2021 poprowadził Tampa Bay Buccaneers do zdobycia Super Bowl ma na karku 45 lat. Czy w przyszłości czeka nas jednak więcej takich przypadków? Fani sportu na pewno tego chcą!