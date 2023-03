Naukowcy są coraz bliżej rozwiązania zagadki tego, w jaki sposób nasi przodkowie rozwinęli swoje pierwsze formy technologii, a wszystko z pomocą makaków długoogoniastych (Macaca fascicularis) z Tajlandii i kamieni używanych przez nie do rozłupywania orzechów. Zespół badaczy odkrył, że małpy podczas otwierania orzechów czy ostryg przypadkiem rozłupują kamienie, tworząc w ten sposób narzędzia o ostrych krawędziach - efekty są zaś zaskakująco podobne do przedmiotów znalezionych na najstarszych stanowiskach archeologicznych w Afryce.



Pierwsze kamienne narzędzia były dziełem przypadku?

Makaki nie używają wprawdzie tych ostrych krawędzi i kiedy kamień się rozłupie, uznają go za bezużyteczny i szukają innego, a dla ludzi było to "coś dużego" - człowiek zyskiwał w ten sposób narzędzia z ostrą krawędzią idealną do cięcia, siekania, skrobania i rzeźnictwa, dlatego ich rozwój uważany jest za kluczowy dla ludzkości moment - jednak w obu przypadkach narzędzia te mogły być wynikiem przypadkowego użycia.

Zdolność do celowego tworzenia ostrych kamieni jest postrzegana jako kluczowy punkt w ewolucji homininów, a zrozumienie, jak i kiedy to się stało, jest pytaniem, które jest zwykle badane poprzez badanie artefaktów i skamieniałości z przeszłości. Nasze badanie pokazuje, że produkcja narzędzi kamiennych nie jest czymś wyjątkowym dla ludzi i naszych przodków mówi Tomos Proffitt z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Niemczech.