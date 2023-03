Pierwotnie organizm mógł mieć od 3 do 5 cm długości. Z powodu wspomnianego "zgniecenia" nie można go również przypisać do konkretnego gatunku, lecz wiekowo jest zbliżona do szczątków rejestrowanych w Europie i Wyoming. Wskutek niemożliwości określenia jej realnego rozmiaru, naukowcy mają dwie hipotezy. Jeśli zwierzę było mniejszych rozmiarów, wówczas było ono mniejsze o 65 proc. od swoich krewniaków z południa. Wspierałoby to ideę, że wielkie mrówki wymagają gorącego klimatu oraz to, że migrowały przez most lądowy Beringa tylko w okresie globalnego ocieplenia.

Jednakże, jeśli mrówka byłaby większych rozmiarów, to wskazywałoby to na to, że miały one większą tolerancję na zimno, niż do tej pory uważano. Dzięki temu mogły przejść przez most lądowy w dowolnym momencie. Aby rozwikłać tę zagadkę, konieczne jest odnalezienie większej liczby skamielin. Wyniki badań zostały opublikowane w The Canadian Entomologist .