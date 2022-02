Męscy przedstawiciele mirung północnych, nazywanych również słoniami morskimi, wypływają znacznie częściej od samic w głąb oceanu, aby móc zdobyć jak najwięcej pożywienia, pozwalającego zgromadzić im jak największą masę - wynika z najnowszych badań naukowych opublikowanych w czasopiśmie "Royal Society Open Science".

Takie ryzykowne zachowanie i narażanie się na bezpośredni kontakt z orkami oraz żarłaczami białymi często kończy się dla samców tragicznie. Sześć razy częściej od żeńskich osobników kończą one swój żywot właśnie na otwartym oceanie.

Jednak jeśli uda im się zjeść odpowiednią liczbę kalorii i zwiększyć swoją masę do niebotycznych rozmiarów, czeka na nich wyjątkowa nagroda w postaci zapłodnienia nawet 50 samic w jednym sezonie. Jak wynika z prostej matematyki, zaledwie garstka przedstawicieli doczeka się takiego zaszczytu. Konkurencja jest więc wyjątkowo wysoko.

Aby lepiej uzmysłowić sobie, jak bardzo samce starają się o sukces reprodukcyjny, warto wspomnieć, że ich waga wynosi od trzech do nawet siedmiu razy więcej niż w przypadku płci przeciwnej, a największe osobniki potrafią osiągnąć 3700 kilogramów masy.

Trudno wyobrazić sobie analogiczną sytuacją w przypadku naszego gatunku. Mężczyźni zajadający się tuzinami burgerów tylko po to, by móc w przyszłości ożenić się z wybraną partnerką. Brzmi to jak scenariusz bardzo nietypowej komedii romantycznej.

Do tej pory badania naukowe obejmujące słonie morskie w zdecydowanej większości dotyczyły samic, gdyż z powodu ich stabilniejszego życia o wiele łatwiej można je obserwować. Opracowania dotyczące męskich odpowiedników są więc na wagę złota.