Nie oszukujmy się, ludzkość miała dotąd ogromne szczęście, że nie musiała stawić czoła tak katastrofalnym zagrożeniom. Naukowcy nie mają jednak wątpliwości, że musimy pogodzić się z tym, że pewnego dnia kierunek na Ziemię obierze kolejna asteroida i dobrze się na to przygotować. W tym celu astronomowie z całego świata nieustannie monitorują niebo, tworzą mapy oraz katalogują wszystkie potencjalnie niebezpieczne obiekty bliskie Ziemi (NEO - Near Earth Objects).

Im większy obiekt, tym większe zagrożenie dla naszej planety, ale na szczęście te największe nie są tak liczne. W związku z tym udało nam się "policzyć" dużą część z nich i stworzyć bazę niemal wszystkich potencjalnie niebezpiecznych asteroid o średnicy większej niż kilometr. Taka wielkość oznacza, że mogą zniszczyć całe miasta i spowodować znaczne szkody ekologiczne na całym świecie.

Zdjęcie Widzicie te niebieskie linie? To orbity 2200 potencjalnie niebezpiecznych obiektów / NASA/JPL-Caltech / domena publiczna

Asteroidy o średnicy większej niż 1 km to poważne zagrożenie

Jak duże zagrożenie stwarzają? Astronomowie postanowili to sprawdzić, przewidując ich orbity na następne tysiąc lat. Ich analizy pokazują zaś, że możemy spać spokojnie, a przynajmniej przez najbliższe 100 lat, bo w tym czasie żaden z 28 NEO o skali kilometra i niezerowym prawdopodobieństwie "głębokiego spotkania" (przelot w odległości mniejszej niż odległość do Księżyca), nie stanowi dla nas poważnego ryzyka.



A później? Tu zaczynają się schody, bo ze względu na fakt, że w dynamice orbitalnej małe zmiany, np. w ilości ciepła, jakie asteroida otrzymuje od Słońca, mogą wywoływać efekty w ogromnych skalach czasowych, mamy poważne trudności z przewidywaniem orbit tych NEO na więcej niż 100 lat.



Katalog obiektów bliskich Ziemi (NEO) o wielkości kilometra jest prawie kompletny. W typowych analizach monitorowania oddziaływania poszukuje się możliwych oddziaływań w ciągu następnych 100 lat i żaden z obiektów o wielkości km nie stanowi zagrożenia w tym przedziale czasowym czytamy w badaniu.

Asteroid 7482. To ten obiekt zagraża Ziemi najbardziej

Podczas badań najbliższych możliwych "spotkań" między znanymi potencjalnie groźnymi NEO i Ziemią, dało się jednak zauważyć jedną asteroidę, która wzbudziła niepokój badaczy. Po serii symulacji, których efektem jest mapa trajektorii orbitalnych licznych NEO, Asteroida 7482 została określona jako szczególnie niebezpieczna.



W ciągu najbliższego tysiąclecia spędzi w okolicach naszej planety znaczną ilość czasu i choć nie oznacza to oczywiście, że w nią uderzy, to stwarza największe prawdopodobieństwo zderzenia. Uwagę zwraca też inny obiekt, czyli Asteroida 143651, której chaotyczną orbitę można przewidzieć na co najwyżej kilka dekad - na podstawie aktualnych wyliczeń nie stanowi zagrożenia, ale kto wie, co będzie za kilkadziesiąt lat.