Jakie to polskie miasto? Pokazujemy zdjęcie, a ty odgadujesz [QUIZ]
Polskie miasta potrafią zaskoczyć, gdy spojrzymy na nie z innej perspektywy. Detale architektury, fragmenty ulic i dobrze znane budowle pokazane nietypowo potrafią wywołać efekt "gdzieś to widziałem", "gdzieś to widziałam". To świetna okazja, żeby sprawdzić, jak dobrze znamy miejski krajobraz, który mijamy na co dzień albo podczas weekendowych wypadów.
Polska architektura kryje znacznie więcej niż oczywiste pocztówkowe kadry, które znamy z folderów turystycznych. Pałac Kultury, Bazylika Mariacka, Varso Tower czy słynna Brama Żuraw nad Motławą? To nie ten quiz.
Wystarczy przesunąć spojrzenie o kilka metrów, wejść w boczną uliczkę albo zmienić perspektywę, żeby odkryć intrygujące szczegóły i miejsca, których nie zauważamy na co dzień.
Czy jesteś w stanie odgadnąć, jakie to miasto, po jego architekturze? Są i łatwe pytania, ale 10/10 to wyzwanie.