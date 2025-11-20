Jakie to polskie miasto? Pokazujemy zdjęcie, a ty odgadujesz [QUIZ]

Karol Kubak

Karol Kubak

Polskie miasta potrafią zaskoczyć, gdy spojrzymy na nie z innej perspektywy. Detale architektury, fragmenty ulic i dobrze znane budowle pokazane nietypowo potrafią wywołać efekt "gdzieś to widziałem", "gdzieś to widziałam". To świetna okazja, żeby sprawdzić, jak dobrze znamy miejski krajobraz, który mijamy na co dzień albo podczas weekendowych wypadów.

Czy poradzisz sobie ze znajomością polskich miast?
Czy poradzisz sobie ze znajomością polskich miast?123RF/PICSEL

Polska architektura kryje znacznie więcej niż oczywiste pocztówkowe kadry, które znamy z folderów turystycznych. Pałac Kultury, Bazylika Mariacka, Varso Tower czy słynna Brama Żuraw nad Motławą? To nie ten quiz.

Wystarczy przesunąć spojrzenie o kilka metrów, wejść w boczną uliczkę albo zmienić perspektywę, żeby odkryć intrygujące szczegóły i miejsca, których nie zauważamy na co dzień.

Czy jesteś w stanie odgadnąć, jakie to miasto, po jego architekturze? Są i łatwe pytania, ale 10/10 to wyzwanie.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze