Jakie to polskie miasto? Pokazujemy zdjęcie, a ty odgadujesz [QUIZ]

Polskie miasta potrafią zaskoczyć, gdy spojrzymy na nie z innej perspektywy. Detale architektury, fragmenty ulic i dobrze znane budowle pokazane nietypowo potrafią wywołać efekt "gdzieś to widziałem", "gdzieś to widziałam". To świetna okazja, żeby sprawdzić, jak dobrze znamy miejski krajobraz, który mijamy na co dzień albo podczas weekendowych wypadów.