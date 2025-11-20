Nowe badanie wskazuje na niepokojący związek cukrzycy typu 2 z utratą słuchu - często nierozpoznanym i nieleczonym powikłaniem. Kompleksowa analiza została opublikowana w związku z obchodzonym w listopadzie w Stanach Zjednoczonych Miesiącem Cukrzycy.

Cukrzyca typu 2 czterokrotnie zwiększa ryzyko utraty słuchu

W badaniu wzięło udział 3910 osób z cukrzycą i 4084 osoby z grupy kontrolnej. Okazało się, że częstość występowania utraty słuchu wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 waha się od 40,6 proc. do 71,9 proc., a w porównaniu z grupą kontrolną ryzyko to jest 4,19 razy wyższe u osób z cukrzycą.

Szczególnie pacjenci z rozpoznaniem cukrzycy od ponad 10 lat mieli znaczące zagrożenie wystąpienia niedosłuchu. Ryzyko było u nich 2,07 razy wyższe niż u osób z krótszym czasem trwania choroby. Odkryto również, że gorsza kontrola glikemii koreluje z cięższym uszkodzeniem słuchu.

Utratę słuchu obserwuje się przede wszystkim w wyższych częstotliwościach, a średnie progi audiometryczne dla tonów czystych w grupie chorych na cukrzycę są o 3,19 dB wyższe niż w grupie kontrolnej.

Badania przeprowadzone przez dr n. med. Miguela Caballero-Borrego i dr med. Ivana Andujara-Larę ze szpitala Hospital Clínic i Uniwersytetu w Barcelonie w Hiszpanii wykazały, że płeć pacjentów chorych na cukrzycę nie ma wpływu na częstość występowania utraty słuchu.

Dlaczego osoby z cukrzycą tracą słuch?

Według autorów utrata słuchu u osób chorujących na cukrzycę typu 2 może wynikać ze przekształceń mikrokrążenia w ślimaku, które prowadzą do zmian w ultrastrukturze naczyń włosowatych ucha wewnętrznego, w tym do pogrubienia błony podstawnej i zaniku prążka naczyniowego.

Badacze podkreślają wagę kompleksowej opieki diabetologicznej, obejmującej ocenę słuchu. Najnowsze odkrycia sugerują, że problemy ze słuchem mogą być wczesnym wskaźnikiem innych chorób, które należy wykryć jak najwcześniej w celu zapobiegnięcia dalszym powikłaniom.

Cukrzyca dotyka coraz młodsze osoby

W Polsce cukrzyca typu 2 jest powszechnym problemem zdrowotnym. Szacuje się, że w 2024 roku chorowało na nią ponad 3 miliony pacjentów w wieku od 20 do 79 lat. Prawie 20 proc. przypadków wciąż pozostaje nierozpoznanych.

Cukrzyca typu 2 związana jest ze stylem życia, zwłaszcza z nadwagą, otyłością i brakiem aktywności fizycznej. Ostatnio obserwuje się wzrost zachorowań także wśród dzieci i młodzieży.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News