Jak informuje na swoim kanale X Jarosław Wolski, analityk specjalizujący się w broni pancernej i przeciwpancernej, powołując się na publikację portalu "Hartpunkt", Niemcy zaprezentowali pierwszego od 1922 roku w pełni nowego i zbudowanego od podstaw seryjnego Leoparda 2 (a przynajmniej dla Niemców, bo KNDS realizowało w międzyczasie zamówienia międzynarodowe), a konkretniej Leoparda 2 A8. Niemieckie siły zbrojne zamówiły łącznie 123 egzemplarze tego modelu, które mają trafić do jednostek pancernych w latach 2027-2030.

Jest to wbrew pozorom dość znaczne osiągnięcie bo mówimy o wozie który nie ma żadnych elementów rekondycjonowanych a całość jest fabrycznie nowa

Niemcy stawiają na czołgi. Powrót do produkcji

Co więcej, oprócz Bundeswehry na zakup Leopardów 2 A8 zdecydowały się również Litwa (44 egzemplarze), Czechy (44 egzemplarze) i Niderlandy (46 egzemplarzy), które włączyły się w niemiecki kontrakt ramowy. W sumie zakontraktowano już więc 257 czołgów A8 (a do tego przewidziano opcję zakupu kolejnych 6 pojazdów dla Holandii i 14 dla Czech), co czyni ten model de facto nowym czołgiem standardowym NATO w Europie.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius zapowiedział jednak, że to dopiero początek, bo jego resort planuje zakup kolejnych 75 maszyn jeszcze w tym roku. Ale zanim nowy model trafi do służby, przejdzie tzw. zintegrowany proces certyfikacji, czyli serię testów prowadzonych przez wojskowe instytuty techniczne oraz same jednostki wojskowe (w pierwszej kolejności trafi do 45. Brygady Pancernej stacjonującej na Litwie). Dopiero po pomyślnym zakończeniu badań czołg otrzyma zgodę na użytkowanie i zostanie przekazany wojsku.

Leopard nowej generacji

Ale z jakim sprzętem konkretnie mamy tu do czynienia? Leopard 2 A8 nie jest modernizacją, lecz zupełnie nową konstrukcją zaprojektowaną zdaniem producenta zgodnie z wymogami współczesnego pola walki. Czołg wyposażono w armatę Rheinmetall L55A1 kal. 120 mm, znaną już z wersji A7V, zdolną do użycia nowoczesnej:

amunicji programowalnej HE (ang. High Explosive) - pociski odłamkowo-burzące do niszczenia siły żywej, umocnień polowych oraz celów lekko opancerzonych i nieopancerzonych, które po trafieniu w cel eksplodują, rozpadając się na wiele odłamków;

podkalibrowej KE (ang. Kinetic Energy) - niszczy cel wyłącznie siłą uderzenia, a nie za pomocą ładunku wybuchowego. Amunicja podkalibrowa ma średnicę mniejszą niż kaliber broni, z której jest wystrzeliwana, w celu dopasowania pocisku do lufy stosuje się odrzucany po wystrzeleniu sabot. Pozwala to uzyskać znaczną prędkość wylotową i uderzyć w cel, najczęściej opancerzony, z bardzo dużą prędkością.

Nowy Leopard otrzymał w pełni cyfrowy system kierowania ogniem, ulepszone systemy obserwacji dziennej i nocnej, a także zintegrowany system wizyjny 360°, który łączy obraz z czujników optycznych i termowizyjnych. Za sprawą niezależnego od silnika źródła zasilania o mocy 20 kW, czołg może działać w trybie "silent watch", czyli prowadzić obserwację z wyłączonym silnikiem.

Bezpieczniejszy, mocniejszy, bardziej cyfrowy

Napęd zapewnia silnik MTU MB 873 Ka-501 o mocy 1500 KM, współpracujący z ulepszonym układem przeniesienia napędu znanym z Leoparda 2 A7V, który pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 60 km/h (zasięg szacowany jest na 400 km).

Czołg otrzymał również nowy system ochrony aktywnej Trophy, zdolny nie tylko do przechwytywania pocisków przeciwpancernych, ale też do neutralizowania dronów - zagrożenia, które coraz częściej decyduje o wyniku starć pancernych. Dach wieży wzmocniono osłoną przeciw subamunicji, a modułowy pancerz kadłuba i wieży zaprojektowano z myślą o szybkiej wymianie i adaptacji do nowych zagrożeń.

Leopard 2 A8 to więcej niż modernizacja - to powrót niemieckiego przemysłu pancernego do pozycji lidera w Europie

W ramach prezentacji pokazano także norweską wersję Leoparda 2 A8, dostosowaną do wymagań jej armii, tj. z modyfikacjami w systemach łączności i klimatyzacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze Leopardy 2 A8 trafią do służby pod koniec 2027 roku.

