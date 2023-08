Kamienie zamiast poduszek i szczury. Tak żyli niewolnicy w Pompejach

Ciężka praca i trudne warunki życia

Jak poinformowało włoskie ministerstwo kultury, podczas wykopalisk w okolicach Pompejów odkryto małą sypialnię dla niewolników, dzięki której dowiadujemy się więcej o tym, jak ta grupa społeczna była traktowana w starożytnym Rzymie.

Znaleziska dokonano w rzymskiej willi Civita Giuliana, położonej około 600 metrów od murów słynnego miasta, które zostało zniszczone podczas wybuchu Wezuwiusza w 79 r.

Jak opowiada dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach, Gabriel Zuchtriege, w pokoju znajdowały się dwa łóżka, z których tylko jedno miało materac, a także podstawowe szafki i pojemniki, w których znajdowały się... szczątki szczurów i myszy.

Reklama

I choć wskazuje to na bardzo trudne warunki życia, to jednocześnie eksperci podkreślają, że w pokoju nie było żadnych zamków czy kajdan. Ich zdaniem oznacza to, że niewolnicy cieszyli się dość dużą swobodą, a kontrola nad nimi nie była sprawowana przez ograniczenia fizyczne:

Wydaje się, że kontrola została ustanowiona głównie poprzez wewnętrzną organizację niewoli, a nie przez bariery i ograniczenia fizyczne słyszymy we wspomnianym nagraniu.