Kiedy człowiek zaczął się ubierać? Zaskakujące odkrycie sprzed 300 tys. lat

Chociaż w kulturze popularnej ludzi jaskiniowych najczęściej przedstawia się w futrach, to w rzeczywistości wiemy naprawdę niewiele o tym, jak chronili swoje ciała przed zimnem. Również dlatego, że futro, skóra i inne materiały organiczne zazwyczaj nie zachowują się dłużej niż 100 tys. lat, co oznacza, że znalezienie bezpośrednich dowodów na prehistoryczne ubranie jest praktycznie niemożliwe - to właśnie dlatego zdaniem naukowców odkrycie z Schöningen jest tak interesujące.

Badanie jest znaczące, ponieważ wiemy stosunkowo niewiele o tym, jak ludzie w odległej przeszłości chronili się przed żywiołami. Z tego wczesnego okresu istnieje tylko kilka miejsc, które pokazują dowody skórowania niedźwiedzi, a Schöningen zapewnia najbardziej kompletny obraz komentuje autor badania, Ivo Verheijen z Uniwersytetu w Tybindze.

W końcu mamy dowód, że pierwsi ludzie ubierali skóry zwierząt

A o czym konkretnie mowa? Archeolodzy odkryli jedne z najwcześniejszych dowodów skórowania zwierząt w celu pozyskania odzieży, a mówiąc konkretniej charakterystyczne nacięcia na kościach niedźwiedzia jaskiniowego sprzed 300 tys. lat. Były to duże zwierzęta, mniej więcej wielkości niedźwiedzia polarnego, które wyginęły około 25 tys. lat temu - jak przekonują naukowcy w badaniu opublikowanym na łamach magazynu Journal Of Human Evolution, ich sierść zapewniała dobrą izolację i tym samym nadawała się do produkcji prostych ubrań lub pościeli.

