„Kieszonkowy” przenośny akcelerator ochroni dziedzictwo kulturowe

Akceleratory cząstek służą do przyspieszania cząstek elementarnych lub jonów do prędkości bliskiej prędkości światła w próżni. Naukowcy postanowili wykorzystać tę technologię do bezinwazyjnego badania bezcennych dzieł sztuki. Pomoże to w analizie artefaktów bez ingerencji w ich strukturę.

W akceleratorze cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym przyśpieszane są w polu elektrycznym. W celu nadania im odpowiedniego kierunku oraz skupienia cząstek w wiązkę używa się odpowiednio ukształtowanego pola magnetycznego bądź elektrycznego. Niektóre akceleratory mogą również to pole zmieniać w czasie, dla uzyskania określonego efektu. Obecnie akceleratorów nie używa się tylko do badań dziedzin fizyki. Znajdują swoje zastosowanie również w medycynie, zwłaszcza jeżeli chodzi o terapię przeciwnowotworową. Aktualnie badacze skupili się na tym, aby wykorzystać ich potencjał w dziedzinie sztuk pięknych. A konkretnej do bezinwazyjnej analizy bezcenny artefaktów i dzieł sztuki.

Reklama