Najwcześniejsze ślady ludzi w Ameryce Północnej pochodzą sprzed około 23-21 tysięcy lat. To skamieniałe odciski śladów stóp na dnie wyschniętego jeziora w Nowym Meksyku. Odkryto je w 2021 roku, o czym naukowcy donosili w “Science"

To jedyne tak stare ślady obecności ludzi w Amerykach, nic dziwnego, że wzbudziły sensację i wątpliwości. Kolejne najstarsze mają 16 tysięcy lat i do niedawna uważano, że wcześniej ludzi na tym kontynencie nie było.

Teraz naukowcy z Univeristy of Texas w Austin donoszą we “Frontiers in Ecology and Evolution",, że odkryli ślady narzędzi na kościach mamutów pochodzących sprzed 36,9 do 36,2 tysięcy lat w Hartley na Wyżynie Kolorado w Nowym Meksyku. I jest to znalezisko dość sensacyjne.

Mamuty 30 tys. lat temu w Ameryce ginęły także z rąk ludzi

Znalezione tam kości mamuta były ułożone w dość przypadkowy sposób, co sugeruje, że zwierzę nie zmarło śmiercią naturalną. Bardziej prawdopodobne jest, że zostało zabite i poćwiartowane. Odłamki kości i ślady na nich sugerują działalność człowieka.

Mało prawdopodobne, by takie odłamki i ślady powstały w wyniku działania sił natury. Nie mogły też powstać od zębów czy pazurów drapieżników. Ba, takich śladów na kościach mamutów w Hartley w ogóle nie ma. A to sugeruje, że ludzie chronili swoją zdobycz przed zwierzętami.

Nieopodal znaleziono też ślady długotrwałego ognia, co wskazuje na obecność ludzi, którzy rozniecali paleniska (naturalny ogień pali się przez znacznie krótszy czas). Obecność kości innych, mniejszych zwierząt wydaje się to potwierdzać.

Nowe ślady obecności ludzi w Ameryce są starsze o prawie 20 tys. lat od kultury Clovis

Samo miejsce też wydaje się doskonałe na ludzką siedzibę. Rzeka Rio Puerco mogła zapewnić ludziom i wodę, i ryby. Na mamuty mogli polować rzadko.

To bardzo intrygujące znalezisko, bo najstarsze znajdowane w Ameryce Północnej narzędzia pochodzą z Clovis i ich wiek ustalono na około 16 tysięcy lat. Długo zresztą mieszkańców Clovis uważano za pierwszą falę ludzkiej migracji na ten kontynent.

Istnieją dowody, że ludzie przybywali jednak do Ameryki kilka lat tysięcy wcześniej, gdy zlodowacenie nieco słabło. Nie jest jasne, że udawało im się przetrwać. Jednak takie ślady są starsze od wykopalisk z Clovis najwyżej o kilka tysięcy lat. Najnowsze odkrycie starsze jest aż 20 tysięcy lat.

W 2020 roku w “Nature" opublikowano co prawda pracę wskazującą na to, że odłamki skał znalezionych w jaskini Zacatecas z Meksyku mogą być kamiennymi narzędziami sprzed 27 tysięcy lat. Nie wszyscy z tym się jednak zgadzają. Trudno jest jednoznacznie orzec, czy odłamki były kształtowane ludzką ręką.

Być może ludzie w Ameryce żyli jednak znacznie wcześniej, niż zakładano - i jadali mamuty już ponad 30 tysięcy lat temu.