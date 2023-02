Kolejny pacjent wyleczony z HIV! 10 lat po ryzykownej terapii

Jak dowiadujemy się z artykułu opublikowanego na łamach Nature Medicine, 53-letni pacjent z Düsseldorfu jest czwartą osobą na świecie wyleczoną z HIV za pomocą przeszczepu komórek macierzystych. Mężczyzna został zdiagnozowany w 2008 roku, a w 2010 roku poddany kuracji antyretrowirusowej - niestety rok później zdiagnozowano u niego białaczkę, która w połączeniu z HIV mogła stanowić wyrok śmierci, dlatego lekarze zdecydowali się na bardzo ryzykowny krok. W 2013 roku pacjent przeszedł przeszczep komórek macierzystych, polegający na pobraniu komórek macierzystych ze szpiku kostnego lub krwi dawcy i zastąpieniu nimi białych krwinek chorego.



To czwarty taki przypadek w historii. Przeszczep komórek macierzystych działa

Co jednak ciekawe, lekarze postanowili znaleźć dawcę z konkretną mutacją genetyczną zapewniającą odporność na HIV (rzadka mutacja genu CCR5, która uniemożliwia wirusowi infekowanie komórek układu odpornościowego), licząc na to, że uda im się jednocześnie wyleczyć pacjenta z białaczki i upośledzenia odporności. I jak się okazuje, pomysł był bardzo dobry - dziewięć lat po przeszczepie i cztery lata po zaprzestaniu stosowania leczenia przeciwwirusowego naukowcy ogłosili, że pacjent nie wykazuje żadnych oznak funkcjonalnych replikujących się cząstek wirusa, co skutecznie czyni go wolnym od HIV.