Koniec z łysiną. Rewolucyjny lek przywraca 80 proc. włosów

W drugim i trzecim etapie badań klinicznych lek odwrócił do 80 proc. utraty włosów na skórze głowy u blisko jednej czwartej wszystkich pacjentów i wydaje się, że jak dotąd jest to jedna z niewielu metod leczenia ciężkiego łysienia, która jest zarówno skuteczna, jak i dobrze tolerowana, również przez dzieci (w tym ostatnim przypadku to jedyny dostępny lek).



Dla porównania, inny lek na łysienie zatwierdzony w 2022 roku, a mianowicie wany baricitinib może się "pochwalić" skutecznością na poziomie 20 proc.



Chociaż objawy łysienia plackowatego mogą zacząć pojawiać się u pacjentów w każdym wieku, większość ludzi zaczyna wykazywać objawy w wieku kilkunastu, 20 albo 30. LITFULO to szczególnie ważna opcja terapeutyczna dla młodszych pacjentów ze znaczną utratą włosów, którzy często borykają się z tak widoczną chorobą mówi dermatolog Brittany Craiglow z Uniwersytetu Yale w komunikacie prasowym firmy Pfizer.

Co w tym wszystkim równie ciekawe, wciąż dokładnie potrafimy wyjaśnić sposobu, w jaki LITFULO odwraca wypadanie i wspomaga wzrost włosów, ale z modeli mysich i badań biopsji skóry głowy wydaje się, że tłumi nadmierną odpowiedź immunologiczną organizmu. Niestety oznacza to, że może wpływać na normalne funkcjonowanie układu odpornościowego i prowadzić do większej podatności na infekcje, ale w obecnym badaniu klinicznym działania niepożądane uznano za minimalne i możliwe do opanowania.