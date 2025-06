Kość słoniowa w przebraniu. Naukowcy walczą z przemytnikami

Chociaż handel kością słoniową (twardym białym materiałem pozyskiwanym z ciosów słoni) jest nielegalny niemal na całym świecie, to w przepisach znajduje się lukratywna luka - handel kością mamuta. Skamieniałości tego wymarłego kuzyna słonia można sprzedawać legalnie, co sprytni przemytnicy wykorzystują, by wprowadzać na rynek zakazaną kość słoniową, maskując ją jako "mamucią".