Łazik Curiosity wciąż odkrywa tajemnice Czerwonej Planety, badając krater Gale. Obecnie maszyna skupia się na analizie jednostki geologicznej, która zawiera duże ilości siarczanów na Mt. Sharp, który jest centralnym szczytem krateru. W trakcie swoich badań łazik natknął się na dość niezwykły meteoryt.

Marsjański robot określił, że kawałek kosmicznej skały zbudowany jest głównie z niklu i żelaza, a jego średnica wynosi około 30 cm. Zostało mu nadane imię Kakao (ang. Cacao). Meteoryt wyróżnia się wizualnie na tle otoczenia, ponieważ jego metaliczny i ciemnoszary kolor kontrastuje z czerwoną powierzchnią marsjańskiego regolitu. Ponadto jak zauważają naukowcy, powierzchnia meteorytu jest względnie gładka i zaokrąglona, co sugeruje, że musiał przejść przez marsjańską atmosferę.

Łazik za pomocą Mastcam wykonał sześć pojedynczych zdjęć znaleziska, które zostały następnie połączone w jeden duży obraz. Kolory na zdjęciach zostały zmodyfikowane, by pasowały do warunków oświetleniowych, które panują na Ziemi - ma to poprawić percepcję obrazu.